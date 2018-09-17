Самара вошла в Топ-10 российских городов для летнего отдыха

78

Домодедово, Московская область. Симферополь, Сочи и Санкт-Петербург стали лидерами по пассажиропотоку Московского аэропортаДомодедово внутри России в сезон летних отпусков. На долю этих городов пришлось более четверти трафика на внутренних воздушных линиях (ВВЛ).Топ-10 самых популярных направлений лета возглавили курортные города. На первом месте Симферополь (почти 588 тыс. пассажиров), на втором Сочи,принявший в этом году шесть матчей Чемпионата мира по футболу (почти 392 тыс. пассажиров). Анапа - еще один из курортов, вошедших в десятку лидеровпо пассажиропотоку в сезон отпусков, заняла пятое место (более 221 тыс. пассажиров).На третьем месте Санкт-Петербург (более 359 тыс. пассажиров). При этом большая часть пассажиропотока - 137 тыс. человек - пришлась на времяпроведения Чемпионата мира по футболу. В десятку лидеров лета вошли еще четыре города, принявших ЧМ-2018: Екатеринбург (более 197 тыс. пассажиров,6-е место), Калининград (более 150 тыс. пассажиров, 8-е место), Самара (более 132 тыс. пассажиров, 9-е место) и Казань (более 130 тыс. пассажиров,10-е место).Четвертое и седьмое места в летнем сезоне заняли Новосибирск (более 249 тыс. пассажиров) и Краснодар (более 191 тыс. пассажиров). На этинаправления на протяжении всего года приходится значительная часть пассажиропотока аэропорта Домодедово, сообщает пресс-служба Домодедово.