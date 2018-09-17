Самара вошла в Топ-10 российских городов для летнего отдыха
17 сентября 2018 11:25
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Домодедово, Московская область. Симферополь, Сочи и Санкт-Петербург стали лидерами по пассажиропотоку Московского аэропорта
Домодедово внутри России в сезон летних отпусков. На долю этих городов пришлось более четверти трафика на внутренних воздушных линиях (ВВЛ).
Топ-10 самых популярных направлений лета возглавили курортные города. На первом месте Симферополь (почти 588 тыс. пассажиров), на втором Сочи,
принявший в этом году шесть матчей Чемпионата мира по футболу (почти 392 тыс. пассажиров). Анапа - еще один из курортов, вошедших в десятку лидеров
по пассажиропотоку в сезон отпусков, заняла пятое место (более 221 тыс. пассажиров).
На третьем месте Санкт-Петербург (более 359 тыс. пассажиров). При этом большая часть пассажиропотока - 137 тыс. человек - пришлась на время
проведения Чемпионата мира по футболу. В десятку лидеров лета вошли еще четыре города, принявших ЧМ-2018: Екатеринбург (более 197 тыс. пассажиров,
6-е место), Калининград (более 150 тыс. пассажиров, 8-е место), Самара (более 132 тыс. пассажиров, 9-е место) и Казань (более 130 тыс. пассажиров,
10-е место).
Четвертое и седьмое места в летнем сезоне заняли Новосибирск (более 249 тыс. пассажиров) и Краснодар (более 191 тыс. пассажиров). На эти
направления на протяжении всего года приходится значительная часть пассажиропотока аэропорта Домодедово, сообщает пресс-служба Домодедово.
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