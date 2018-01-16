С самарской общественностью обсудят безопасность движения на участке Московского шоссе

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18 января в 11.00 в рамках исполнения поручения врио губернатора Самарской областив здании Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Скляренко, 20) состоится встреча с общественностью. Будет обсуждаться вопрос обеспечения безопасности дорожного движения на участке Московского шоссе от проспекта Кирова до АЗС №115 Роснефти. Приглашают всех желающих с конкретными замечаниями и предложениями.Для прохода просьба прислать свои данные на адрес mintrans@samregion.ru.