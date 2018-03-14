S7 Airlines открывает рейсы из Новосибирска в Самару

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S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld®, с 1 июня 2018 года открывает регулярные рейсы по маршруту Новосибирск – Самара. Авиабилеты уже в продаже.Рейсы S7 Airlines из Новосибирска в Самару будут выполняться по понедельникам и пятницам. Вылет дневного рейса из аэропорта Толмачево по понедельникам в 13:55, прилет в аэропорт Самары в 14:25 по местному времени. Обратный рейс из Самары в 15:20, прилет в Новосибирск – в 21:30.Вечерний рейс по пятницам отправляется из Новосибирска в 22:55 и прибывает в Самару в 23:25 по местному времени. Вылет обратного рейса в 00:15 в субботу, прилет в аэропорт Толмачево – в 06:25.Время в пути составит всего 3 часа 30 минут. Кроме того, пассажиры из Самары смогут с удобными стыковками в аэропорту Толмачёво путешествовать в города Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, все путешествие оформляется единым билетом, а багаж принимается в аэропорту вылета сразу до конечного пункта.Полеты будут осуществляться на современных самолетах Embraer 170, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров в комфортном салоне экономического класса.