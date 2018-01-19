С 22 января в Самаре изменится схема движения троллейбусов на Московском шоссе
19 января 2018 10:53
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В понедельник, 22 января, в Самаре изменится схема движения троллейбусов на Московском шоссе. Речь идет о развязке на пересечении с проспектом Кирова. Сюда вернется общественный электротранспорт. Об этом 63.ru собственный источник.
— С понедельника троллейбусы №4, 8, 12 и 19 возвращаются на прежний маршрут, следующий через проспект Кирова, — поделился информацией собеседник.
Ранее самарцы пожаловались в Twitter, что при оборудовании сетей рабочие допустили ошибки — соединили провода внахлёст и сделали некачественные подвесы. Именно из-за этого запуск троллейбусов в очередной раз отложили.
Напомним, что транспорт убрали с этого участка из-за реконструкции Московского шоссе. Его ремонт власти начали в апреле 2014 года. Из-за этого на шоссе изменилась схема движения. В скором времени на главной магистрали города будет действовать автоматическая система управления дорожным движением (АСУДД).
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