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Новости /  Экономика /  Транспорт  

С 22 января в Самаре изменится схема движения троллейбусов на Московском шоссе

19 января 2018 10:53
127
С 22 января в Самаре изменится схема движения троллейбусов на Московском шоссе Троллейбусы вернутся на прежний маршрут.
Троллейбусы вернутся на прежний маршрут.

В понедельник, 22 января, в Самаре изменится схема движения троллейбусов на Московском шоссе. Речь идет о развязке на пересечении с проспектом Кирова. Сюда вернется общественный электротранспорт. Об этом 63.ru собственный источник.

— С понедельника троллейбусы №4, 8, 12 и 19 возвращаются на прежний маршрут, следующий через проспект Кирова, — поделился информацией собеседник.

Ранее самарцы пожаловались в Twitter, что при оборудовании сетей рабочие допустили ошибки — соединили провода внахлёст и сделали некачественные подвесы. Именно из-за этого запуск троллейбусов в очередной раз отложили.

Напомним, что транспорт убрали с этого участка из-за реконструкции Московского шоссе. Его ремонт власти начали в апреле 2014 года. Из-за этого на шоссе изменилась схема движения. В скором времени на главной магистрали города будет действовать автоматическая система управления дорожным движением (АСУДД).
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