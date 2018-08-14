Рубль обрушит цены на авиабилеты за рубеж через неделю?
14 августа 2018 13:14
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Всем желающим совершить заграничную поездку в этом году стоит заранее позаботиться о покупке авиабилетов, а точнее, прямо сейчас. В ночь с 14 на 15 августа дорога за рубеж может оказаться для многих закрытой - по сугубо денежным причинам. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) обновит курс валют, который авиаперевозчики будут использовать для расчета тарифов, а так как рубль на прошлой неделе ушел в крутое пике, билеты поднимутся в цене, по мнению экспертов, минимум на 5%. Казалось бы, увеличение незначительное, но курс IATA далеко не единственный фактор, влияющий на ценообразование. Падение нацвалюты, рост цен на топливо, а также повышение НДС в совокупности могут поднять стоимость перелетов на 20% - а такое удорожание многие авиапассажиры могут уже не потянуть.
Стоимость авиабилетов на международные рейсы, а также туристические путевки за рубеж могут вырасти уже 15 августа. Об этом рассказал советник по транспорту руководителя Ростуризма Дмитрий Горин. Еженедельно в ночь со вторника на среду IATA пересчитывает курс валют по курсу ЦБ. И если до 14 августа действует еще курс 63,5 рубля за один американский доллар, то уже в среду цены на перевозки поднимутся в среднем на 5%: примерно на столько процентных пунктов упал «деревянный» 8 августа по отношению к доллару.
Рублевая стоимость тарифов, номинированных в иностранной валюте, увеличится, убежден исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. «Все авиакомпании, которые аккредитованы при IATA, а это подавляющее большинство мировых авиаперевозчиков, обязаны использовать при расчетах своих тарифов именно этот курс. Цены изменятся автоматически». По его словам, перевозчики, в попытке сохранить спрос, могли бы поддержать своих пассажиров снижением тарифа. «Такие прецеденты были, но сегодня у авиакомпаний настолько низкая доходность, что ожидать столь щедрых подарков не приходится», — говорит Пантелеев.
Авиакомпании на фоне увеличения НДС с 2019 года с 18 до 20%, роста цена на топлива и в условиях резкого роста курса доллара не могут брать больше на себя расходы, снижая рентабельность, отметил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. «Рано или поздно часть этих расходов будет переложена на плечи потребителя», — считает эксперт.
«Воздействие негативных факторов ценообразования авиабилетов – включая падение рубля, рост цен на топливо, а также повышение НДС в совокупности могут очень существенно - на 15% и выше - поднять цены на авиабилеты, в особенности, по зарубежным направлениям, которые не мониторит ФАС», — считает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский. Немного «скрасить жизнь» тем отпускникам, кто планирует отдых за рубежом, может всесильная конкуренция авиаперевозчиков. «Возможно, что билеты российских авиакомпаний в течение полугода или чуть дольше окажутся дороже их иностранных конкурентов», — полагает он.
Прогнозировать рост стоимости перевозок непросто, отмечает Олег Пантелеев. Неизвестно, что решит правительство относительно НДС: установит для рейсов выполняемых из столичных аэропортов на уровне 20% или сохранит на отметке в 10%, — сказал он. — Если все без исключения негативные факторы сойдутся в одном и том же месте и времени, и ударят по отрасли, то можно ожидать роста тарифов примерно до 20% по сравнению с прошлым годом».
Отметим, что цены на авиабилеты в долларах по сравнению с ранними международными рейсами в 1990-1991 годах изменились незначительно. Так, в нейтральный сезон (не в июле-августе и не на Рождество, невозвратный тариф) авиабилет «Аэрофлота» на одного взрослого по маршруту Москва-Нью-Йорк-Москва в те годы стоил около 450-470 долларов, а сейчас – порядка 520 долларов. Но россияне расплачиваются в национальной валюте и чтобы не лишиться планового отдыха, лучше купить билеты в ближайшее время.
Отметим, что и самим перевозчикам придется нелегко. Некоторые авиакомпании, чтобы не прогореть, могут перевести часть услуг, которая раньше была включена в тариф, в разряд платных: выбор места на борту, питание, багаж. «Чтобы выдержать конкуренцию и не уйти с рынка, компаниям придётся идти на разные мелкие ухищрения – пытаться увеличивать продажи товаров Duty Free на борту, несколько снижать качество питания, увеличивая при этом по максимуму импортозамещение, увеличивать тарифы за негабаритных багаж и ручную кладь», — рассказал «МК» Владимир Рожанковский.
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