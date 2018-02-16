Расписание самарских электричек временно изменится

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В связи с праздничным Днем защитника Отечества — 23 февраля — меняется расписание пригородных поездов.Так, 22 февраля электрички будут ходить по расписанию пятницы, 23 и 24 февраля — субботы, 25 февраля — воскресенья, 26 февраля — понедельника.Помимо этого, 22 и 25 февраля назначаются пригородные поезда № 6014/6013 Самара (отправление 18:54) — Жигулевское Море (прибытие 20:29). 23, 24 февраля 2018 года этот поезд отменяется.На 23, 26 февраля 2018 года назначаются пригородные поезда № 6012/6011 Жигулевское Море (отправление 07:18) — Самара (прибытие 08:56). 24, 25 февраля 2018 года поезд отменяется.22 и 25 февраля назначается поезд № 6743/6741 Бузулук (отправление 15:18) — Колтубанка (отправление 15:56) — Самара (прибытие 19:05). 23, 24 февраля 2018 года электричка отменяется.23 февраля назначается поезд № 6744/6742 Самара (отправление 05:56) — Колтубанка (отправление 09:01) — Бузулук (прибытие 09:42). 24, 25 февраля 2018 года поезд отменяется.26 февраля назначается поезд № 6740/6738 Самара (отправление 03:02) — Колтубанка (отправление 06:09) — Бузулук (прибытие 06:50). 23, 24, 25 февраля 2018 года он отменяется.Время отправления указано московское.