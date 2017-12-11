Расписание автобусов из "Кошелев парка" в Самаре состыковали с электричками

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Перевозки автобус+электропоезд организовала Самарская пригородная пассажирская компания.

Автобусы по маршруту мкрн. "Кошелев парк" - ж/д станция "Смышляевка" - мкрн. "Кошелев парк" будут ходить ежедневно, стыкуясь с поездами до Похвистнево и Новоотрадного, а также по рабочим дням, стыкуюсь с поездом до Кинеля.

Время в пути автобуса составляет 20 минут, стоимость проезда - 25 рублей. Чтобы воспользоваться услугой, можно обратиться в любую пригородную билетную кассу СППК или купить билет на поезд и оплатить трансфер до станции непосредственно в автобусе, который отправляется от остановки мкрн. "Кошелев парк".