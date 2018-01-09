Рабочие завершили монтаж всех электронных табло на Московском шоссе в Самаре
9 января 2018 12:23
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Табло установили в районе пересечения дороги с проспектом Кирова, Ракитовским шоссе, а также в районе поселка Мехзавод и микрорайона «Новая Самара». На пяти экранах будут транслировать информацию об обстановке на проезжей части, пишет 63.ру.
— Кроме табло на дорогах установили другие технические средства. На пересечении Московского шоссе и проспекта Масленникова появилось оборудование для фото- и видеоанализа уровня выхлопных газов, — пояснил подрядчик.
Подключить экраны планируют в январе одновременно с запуском автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД).
Напомним, что она начнет работать в Самаре на полную мощность примерно через два месяца. АСУДД будет действовать на Московском шоссе и улице Ново-Садовой.
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