РЖД запустила все поезда в обход Украины

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Переходной период длился сутки.

Российские железные дороги с 11 декабря полностью перевели пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины. Об этом сообщает РИА Новости

Переходной период длился сутки, с понедельника поезда начали курсировать исключительно по российской территории. Двухпутную электрифицированную 120-километровую железнодорожную линию в обход Украины начали строить в 2014 году.

Общая стоимость проекта составила около 55 миллиардов рублей. В начале августа строительно-монтажные работы на этом участке были завершены, началась тестовая эксплуатация отдельных участков новой ветки. В ноябре по обходу пошли пассажирские составы.