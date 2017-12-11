РЖД запустила все поезда в обход Украины
11 декабря 2017 09:41
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Переходной период длился сутки.
Российские железные дороги с 11 декабря полностью перевели пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Переходной период длился сутки, с понедельника поезда начали курсировать исключительно по российской территории. Двухпутную электрифицированную 120-километровую железнодорожную линию в обход Украины начали строить в 2014 году.
Общая стоимость проекта составила около 55 миллиардов рублей. В начале августа строительно-монтажные работы на этом участке были завершены, началась тестовая эксплуатация отдельных участков новой ветки. В ноябре по обходу пошли пассажирские составы.
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