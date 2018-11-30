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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Проезд в транспорте Самары подорожает

30 ноября 2018 09:07
152
Проезд в транспорте Самары подорожает Нововведение вступит в силу 1 января 2019 года.
Нововведение вступит в силу 1 января 2019 года.

Администрация Самары опубликовала проект постановления о тарифах на муниципальном общественном транспорте. Проект постановления чиновники опубликовали на сайте администрации. В ней прописана весьма хитрая схема установления новой стоимости проезда. Официально тариф установили в размере 29 рублей.

— Установить регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автобусами, трамваями, троллейбусами в размере 29 рублей за перевозку одного пассажира и 29 рублей за провоз одной единицы багажа, — сообщается в документе.

Чиновники поясняют, что стоимость проезда рассчитала тарифная комиссия. При этом для всех пассажиров будут действовать льготы. Это скидка в 1 рубль. В результате стоимость проезда будет обходиться горожанам в 28 рублей.

— В проект постановления также включили предложение установить льготные тарифы на перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок для автобусов, трамваев, троллейбусов и метро в размере 28 рублей вне зависимости от способа оплаты проезда: за наличный расчет, с использованием единой транспортной карты, банковской транспортной карты, бесконтактной банковской карты, — говорится в пояснительной записке.

Льготы в транспорте будут действовать для всех, пишет 63.ру

Тарифы для учащихся будут меньше. По карте школьника стоимость проезда обойдется в 14,6 рубля (за одну поездку), по безлимитной карте школьника — в 560 рублей (в месяц).

Разовая поездка по карте студента также обойдется в 14,6 рубля. Ежемесячный платеж для безлимитной карты учащихся вузов и ссузов составит 760 рублей. При этом есть варианты с ограниченным числом поездок. Карта на 20 поездок будет стоить 280 рублей, на 40 — 560 рублей.

Оформить право на льготный проезд школьники и студенты также могут с помощью транспортного электронного приложения платежной системы. Для покупки билета в этом случае можно использовать бесконтактную смарт-карту, банковскую карту или иные устройства с бесконтактным интерфейсом. Сейчас такая система работает в метро.
Нововведение вступит в силу 1 января 2019 года.
— Изменение стоимости проезда в Самаре последний раз происходило в 2016 году. За это время существенно выросло в цене топливо и повысилась стоимость электроэнергии. При этом уже сейчас себестоимость перевозки одного пассажира в автобусах, троллейбусах и трамваях составляет 29 рублей, а в метро — 65 рублей 83 копейки. Таким образом, фактическая стоимость проезда для населения значительно отстает, что является одним из факторов, приводящим транспортные предприятия к серьезным долговым обязательствам. Это сказывается, в том числе, на стабильной работе общественного транспорта, — комментировал решение властей руководитель департамента транспорта Сергей Маркин.
Сейчас стоимость проезда в Самаре составляет 25 рублей, по транспортной карте — 23 рубля. Информация о повышении стоимости проезда вышла в публичную плоскость благодаря коммерческим перевозчикам. В маршрутках сначала появились объявления об изменении тарифов с 8 октября. Затем дату изменили на 1 ноября. Но билеты в эти даты так и не подорожали.

Фото pixabay.com

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Комментарии



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