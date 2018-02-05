По Куйбышевской железной дороге за январь 2018 перевезли на 1,3% больше пассажиров

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Количество отправленных пассажиров поездами дальнего следования со всех станций Куйбышевской железной дороги за январь 2018 года составило более 425 тыс. человек, что выше уровня прошлого года на 2%.Рост наблюдался с Куйбышевской на Московскую железную дорогу, где было отправлено более 194 тыс. человек, что на 4,2% выше уровня прошлого года.В пригородном сообщении количество отправленных пассажиров в январе 2018 года составило более 900 тыс. человек, с ростом к уровню прошлого года на 0,9%, сообщает КбшЖД.