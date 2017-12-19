Открыта зимняя дорога из Самары в Рождествено через нацпарк Самарская Лука
19 декабря 2017 13:54
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Жители Рождествено уже сегодня могут добраться до села на машине по временной дороге («зимнику»).
Об этом пишет Samru.ru со ссылкой на администрацию села. Дорога идет по территории национального парка «Самарская Лука» через «Белые домики». Источник портала отметил, что дорогу почистили, но лучше ехать там на легковом транспорте с хорошей проходимостью.
«Зимник» будет открыт до весны. В связи с тем, что речь идет о территории нацпарка, для проезда по дороге нужно получать пропуск.
Напомним, из-за ледовой обстановки на Волге с сегодняшнего дня прекращена пассажирская и грузовая переправа между Самарой и Рождествено на теплоходах и пароме. Суда на воздушной подушке выйдут на маршрут только после того, как река полностью замерзнет.
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