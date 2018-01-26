Обновлены составы фирменного поезда Самара – Санкт Петербург

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Со станции Самара в первый рейс отправился фирменный поезд №107/108 сообщением Самара – Санкт Петербург с купейными вагонами международногокласса. В двух составах фирменного поезда курсируют по четыре купейных вагона новой модификации.Новые вагоны являются совместной разработкой Тверского вагоностроительного завода и компании Siemens AG. Вагоны имеют сертификаты соответствия российским и европейским стандартам и могут эксплуатироваться в России и Европе. Срок службы вагонов составляет 40 лет, сообщает КбшЖД.В интерьерах вагонов учтены все современные требования к безопасности и комфорту. Вагон имеет восемь четырехместных купе, что позволило увеличить размер спальных мест, которые для удобства пассажиров оборудованы ортопедическими матрасами. В каждом купе установлен умывальник, вмонтированный в столик, индивидуальный регулятор температуры, розетки для зарядки телефонов и ноутбуков. В вагоне две туалетные комнаты, расположенные в хвостовой части, одна из которых оборудована душевым модулем.Продажа билетов на поезд № 107/108 в обновлённом составе открыта, как и на других направлениях за 90 суток. Поезд включен в систему динамического ценообразования. Актуальные данные о стоимости проезда пассажиры могут узнать на сайте: www.pass.rzd.ru