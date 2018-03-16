Новую трамвайную линию к ЧМ-2018 в Самаре запустят в апреле

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15 марта состоялся тестовый проезд трамвая по новой трамвайной линии от ул. Ташкентской до стадиона «Самара Арена». Ожидается, что в дни матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм пассажиропоток только со стадиона до железнодорожного вокзала составит около 15 тысяч человек.Для перевозки болельщиков в дни проведения матчей будет задействовано 87 трамваев, которые будут следовать от ул. Спортивная до стадиона «Самара Арена» с пятью остановками. Маршрут будет пролегать через ул. Красноармейская, ул. Полевая, проспект Ленина, ул. Ново-Садовая и ул. Ташкентская. В связи с этим все остальные маршруты трамваев будут скорректированы.Протяженность новой трамвайной ветки - 2,2 км. На пересечении Московского шоссе и ул. Ташкентская смонтированы стрелки, которые оборудованы автоматическим переводом и обогревом.В состав объекта также входит путепровод тоннельного типа, который служит для пропуска двух трамваев под ул. Дальняя. Протяженность путепровода около 388 метров, из которых 26 метров - подземный участок.В центре разворотного кольца трамвая, недалеко от стадиона «Самара Арена», расположено здание конечного диспетчерского пункта.Также проектом предусмотрено строительство трех новых тяговых подстанций на ул. Гастелло, ул. Галактионовская, Барбошиной поляне общей мощностью 9 000 кВт. Они обеспечат равномерное распределение нагрузки на всем протяжении маршрута и бесперебойное выполнение нового графика движения подвижного состава. Общая готовность трех тяговых подстанций составляет 95%. В полном объеме они будут введены в эксплуатацию в начале мая.Ввод в эксплуатацию новой трамвайной линии запланирован на апрель 2018 года, сообщает облправительство.