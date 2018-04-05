На Ново-Садовой в Самаре встали трамваи
5 апреля 2018 09:27
113
Утром в четверг, 5 апреля, в Октябрьском районе Самары произошел транспортный коллапс. На улице Ново-Садовой встали трамваи.
— Нас высадили в районе торгового центра «Апельсин». Сказали, что нет напряжения. Поэтому движение трамваев затруднено. Пришлось пересаживаться на автобусы. Конечно же, все они забиты битком, — рассказал местный житель.
Сейчас составы пускают в объезд — через Дом печати. Вечером 4 апреля трамваи также пускали по этому маршруту. Причиной была коммунальная авария на улице Ново-Садовой. Из-за прорыва водопровода затопило дублер и частично трамвайные пути, пишет 63.ру.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
30 марта 2018 09:56
Большая часть из них - субвенции для сферы образования. Экономика региона
249
29 марта 2018 17:15
Основной владелец и экс-президент ПАО «Тольяттиазот» Владимир Махлай, скрывающийся от российских и правоохранительных и судебных органов в Лондоне,... Экономика региона
473
28 марта 2018 16:52
ЛУКОЙЛ сейчас одна из самых прозрачных и понятных компаний в России, и ее акции — хорошая дивидендная бумага высокого качества. Но это не означает, что ЛУКОЙЛ... Экономика региона
287
Финансы и Банки
5 апреля 2018 11:25
Акция действует с 4 апреля по октябрь 2018 года. Финансы и Банки
54
4 апреля 2018 16:54
Программа благотворительного марафона включает забег на дистанцию 4,2 км (такая же дистанция в программе инклюзивного марафона), забеги на дистанции 10 км и... Финансы и Банки
228
4 апреля 2018 11:01
Это на 34% больше, чем в предыдущем году. Финансы и Банки
184
Строительство
5 апреля 2018 10:36
Будет собрана рабочая группа. Строительство
91
4 апреля 2018 09:49
Ее обустраивают вместо кольцевого пересечения. Строительство
348
3 апреля 2018 12:43
Жители Рубежного боятся, что крематорий испортит природную среду в поселке. Строительство
330
Новости
|
03.04.2018
Для быстрого и качественного затвердевания асфальтового покрытия необходима...
|
03.04.2018
Пластиковые окна становятся популярнее с каждым годом. Прежде, чем устанавливать...
|
Современный ритм жизни побуждает все большую часть населения задуматься о...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
196
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1396
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1323
Бизнес
12 февраля 2018 17:42
Программа 1С - специализированный бухгалтерский продукт с огромными функциональными возможностями. Бизнес
278
1 февраля 2018 15:06Кадровый консалтинг и его роль в деятельности предприятий
Руководство любого предприятия в условиях постоянно ужесточающейся конкуренции всегда ищет пути улучшения эффективности и результативности его... Бизнес
320
25 января 2018 23:01
Член правления компании «Сибур» Кирилл Шамалов расстался с главой фонда «Национальное интеллектуальное развитие» Катериной Тихоновой. Бизнес
956
Новости компаний
5 апреля 2018 11:34
Под особым контролем находятся газопроводы, расположенные вблизи социально-значимых объектов. Новости компаний
30
2 апреля 2018 13:36
В программах участвуют все официальные дилеры ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» в РФ. Новости компаний
267
29 марта 2018 17:39
Проверка на прослушку - достаточно востребованная услуга. Профессионалы детективного агентства Флагман всегда помогут вам На сайте вы сможете более... Новости компаний
80
29 марта 2018 10:04
Они прошли с проверкой по поселку Безенчук и селу Заволжье. Новости компаний
407
IT и Коммуникации
29 марта 2018 17:46
ГЛОНАСС - уникальная система мониторинга, которая достаточно популярна и востребована. IT и Коммуникации
72
24 января 2018 16:42
Для всех, кого интересует профессиональное создание сайтов в сети интернет, а также СЕО-услуги, будет весьма полезен сайт Puslapiu kurimas . IT и Коммуникации
304
25 ноября 2017 10:09
Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
409
Транспорт
5 апреля 2018 09:27
Это объясняют отсутствием напряжения. Транспорт
113
4 апреля 2018 14:00
Подать заявку можно до 1 июня. Транспорт
303
3 апреля 2018 22:15
Скоростной трамвай до Петергофа планируется запустить в два этапа. Транспорт
360
3 апреля 2018 11:41
На этом перекрестке периодически происходят ДТП. Транспорт
428
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1501
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
862
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
775
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1676
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
966
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1066
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1650
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
1001
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4306
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2434
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2917
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2800
Мероприятия