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Новости /  Экономика /  Транспорт  

На Московском шоссе в Самаре введут ограничение для грузовиков

2 февраля 2018 12:09
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На Московском шоссе в Самаре введут ограничение для грузовиков
Им запретят ехать по дорогам-дублерам.

На Московском шоссе для грузовиков планируют ввести ограничение – запретить езду по дублерам. Дело в том, что большегрузы мешают движению общественного транспорта. Напомним, дублеры предназначены для движения именно общественного транспорта. Данное ограничение предложили ввести граждане на встрече, посвященной модернизации движения на Московском шоссе.

В минтрансе области сообщили, что до 1 марта данный вопрос будет проработан и изучен. Специалисты рассмотрят возможность установки соответствующих дорожных знаков, пишет 63.ру.
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