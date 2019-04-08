На Куйбышевской железной дороги изменяется расписание движения поездов

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В связи с ремонтными работами на инфраструктуре Куйбышевской железной дороги 27, 30 мая и с 18 июня по 9 августа 2019 г. изменяется расписание движения ряда поездов формирования Федеральной пассажирской компании (АО "ФПК" – дочернее общество ОАО "РЖД"):№ 65 Тольятти - Москва№ 137 Оренбург - Москва№ 9 Самара – Москва№ 10 Москва - Самара№ 13 Челябинск - Москва№ 21 Ульяновск - Москва№ 41 Саранск - Москва№ 49 Самара - Москва№ 63 Димитровград – Москва№ 66 Москва - Тольятти№ 107 Самара - С.-Петербург№ 115 Уфа - Москва№ 119 Саранск - Москва№ 207 Самара - Москва№ 208 Москва - СамараКуйбышевская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства и просит пассажиров, отправляющихся в поездку в эти даты, быть внимательнее и уточнять время отправления поезда заранее. Актуальное расписание движения поездов можно узнать на официальном сайте ОАО "РЖД", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также по телефону "горячей линии" 8 (800) 775-00-00.