На Куйбышевской ЖД подведены итоги пассажирских перевозок в период новогодних праздников

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С 26 декабря 2017 года по 9 января 2018 года со станций Куйбышевской железной дороги в путешествие отправилось более 280 тыс. пассажиров, что на7,1% больше аналогичного периода прошлого года. Наибольшее количество пассажиров в праздничные дни отправились со станций Куйбышевской магистралив направлении Москвы и Адлера.Для организации перевозок пассажиров в период новогодних праздничных дней было задействовано более 1080 вагонов и назначено 37 дополнительныхпоездов, которые совершили свыше 100 рейсов. Для перевозки туристических групп был назначен пассажирский поезд №927/928 Самара – Великий Устюг.В новогодние праздники в поездах формирования Куйбышевского филиала из городов Самара, Пенза, Саранск, Ульяновск, Йошкар – Ола на общероссийскуюНовогоднюю елку отправилось 308 детей. Всего за период новогодних дней перевезено более 4480 детей в составе детских групп.Всех пассажиров, которые отправились в путешествие на поезде 31 декабря, ждал настоящий новогодний сюрприз от сотрудников Куйбышевского филиала АО«ФПК». Для пассажиров сотрудники поездных бригад подготовили костюмированное новогоднее представление и интерактивную программу сконкурсами и призами для детей.За наиболее творческие и оригинальные поздравления пассажиров в пути следования лучшие поездные бригады были награждены денежной премией ипочетными грамотами руководства Куйбышевского филиала АО «ФПК».