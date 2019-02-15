На Куйбышевской ЖД изменяется расписание движения поездов

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В связи с ремонтными работами на инфраструктуре Куйбышевской железной дороги с 15 по 17 апреля, с 22 по 25 апреля, с 29 апреля по 2 мая и с 6 по 8 мая изменяется расписание движения ряда поездов формирования Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «РЖД»):№13/14 Москва – Челябинск;№58 Кисловодск – Иркутск;№60 Кисловодск – Новокузнецк;№88 Самара – Нижневартовск№102 Пенза – Нижневартовск;№97 Тында – Кисловодск;№103/104 Уфа – Саратов;№124 Белгород – Новосибирск;№128 Адлер – Красноярск;№130 Анапа – Красноярск;№134 Анапа – Томск;№148 Астрахань – Нижневартовск;№345/346 Нижневартовск – Адлер;№374 Махачкала – Тюмень;№538 Адлер – Уфа.Куйбышевская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства и просит пассажиров, отправляющихся в поездку в эти даты, быть внимательнее и уточнять время отправления поезда заранее. Актуальное расписание движения поездов можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также по телефону «горячей линии» 8 (800) 775-00-00.