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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Минтранс планирует установить минимальные габариты бесплатной ручной клади

16 марта 2019 12:08
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Минтранс планирует установить минимальные габариты бесплатной ручной клади
Размеры могут быть в пределах 115 сантиметров по сумме трех измерений.

Минтранс собирается установить минимальные габариты бесплатной ручной клади для всех авиакомпаний, сообщили в пресс-службе ведомства.

Федеральные авиационные правила (ФАП) могут изменить, исходя из допустимых объемов багажных полок различных моделей самолетов и пассажировместимости.

В ведомстве подчеркнули, что, согласно рекомендуемым правилам Международной ассоциации воздушного транспорта, в самолетах вместимостью более 98 кресел, размеры ручной клади могут быть в пределах 115 сантиметров по сумме трех измерений.

В феврале авиакомпания "Победа" ввела новые требования провоза вещей в салоне самолета.
Теперь у ее пассажиров два варианта: провозить предметы без ограничений веса и типа, но в пределах габаритов 36х30х27 сантиметров либо одно место ручной клади весом не более 10 килограммов с габаритами 36х30х4 сантиметра плюс вещи из перечня, определенного ФАП.
В Минтрансе заявили, что нововведения противоречат федеральным правилам.

Министр транспорта Евгений Дитрих сообщил журналистам, что Ространснадзор проверит правила провоза ручной клади авиакомпании "Победа".
Результаты проверки должны быть готовы к 12 апреля.
Министр подчеркнул, что такая необходимость вызвана большим количеством вопросов со стороны пассажиров, передает РИА Новости.
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