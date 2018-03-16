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Минтранс не понимает, в чем сложность открыть улицу Луначарского в Самаре

16 марта 2018 11:49
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Минтранс не понимает, в чем сложность открыть улицу Луначарского в Самаре
Сейчас городской администрацией ведется работа по вводу объекта в эксплуатацию.

15 марта на заседании комитета по транспорту Самарской Губернской Думы был поднят вопрос открытия движения по улице Луначарского.

Напомним, улицу от Московского шоссе до Автобусного проезда все еще не открыли после реконструкции, и до сих пор не ясно, когда это произойдет. Первый замглавы города Владимир Василенко на днях заявил, что планируется сделать это до 1 мая, в департаменте градостроительства в тот же день назвали другой срок - конец марта, а ранее назывались и иные даты.

В ходе заседания заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Александр Ликомаскин сообщил, что сейчас городской администрацией ведется работа по вводу объекта в эксплуатацию. Соответствующее разрешение еще не получено.

"Что у них за сложности, мы тоже не можем понять. На этот объект деньги мы выделяли, если память не изменяет, в 2014-15 гг. Могу на год ошибиться. С тех пор у них какие-то неразрешимые проблемы, которые они пытаются устранить и ввести объект", - заявил он.

Депутаты решили в следующий раз пригласить к разговору представителей городских властей, сообщает Самру.ру.
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