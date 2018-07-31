Минфин намерен вести учет стиля вождения и количества серьезных нарушений ПДД
31 июля 2018 12:00
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Министерство финансов представило очередные поправки к закону об ОСАГО, которые дополнят недавно предложенные Центробанком изменения. Если регулятор занимался перерасчетом коридором базовых ставок, немного корректировал коэффициенты стажа и возраста, а также пересмотрел систему расчета коэффициента бонус-малус, то проект Минфина предлагает ряд других нововведений, включая очень радикальные.
Все предложенные изменения должны приблизить систему ОСАГО к либеральным тарифам, полный переход на которые предполагают осуществить не раньше 2025 года.
Минфин предлагает отменить территориальный и коэффициент мощности автомобиля. В ведомстве полагают, что место регистрации автомобиля и собственника не влияет на риск ДТП, особенно в условиях, когда поставить автомобиль на учет можно в любом регионе. Отмена региональных коэффициентов снизит нагрузку на жителей наиболее автомобилизированных областей, однако жителям мелких населенных пунктов придется платить больше.
Также чиновники Минфина неоднократно заявляли о том, что по статистике МВД, нет связи между аварийностью и мощностью автомобиля. Упразднение коэффициентов мощности повлечет снижение стоимости страховки для мощных автомобилей, но приведет к подорожанию полисов для маломощных автомобилей.
Появится новый коэффициент, размер которого будет зависеть от стиля вождения. Спокойная езда позволит снизить стоимость страховки, а резкие маневры, интенсивные торможения, частые перестроения, а также слишком долгая езда без перерывов снизят рейтинг водителя и установят повышающий коэффициент.
Отследить стиль вождения можно при помощи установленного на автомобиль трекера, но об обязательном оснащении телематическими устройствами речь пока не идет. Судя по всему, этот вариант станет опциональным по аналогии с умным страхованием каско, которое тоже использует телематические устройства.
Еще одно предложение Минфина заключается в контроле за грубыми нарушениями ПДД. К таковым относятся превышение скорости более чем на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, езда в нетрезвом состоянии, нарушения на железнодорожных переездах и т.д. Планируют учитывать только нарушения, зафиксированные инспекторами ГИБДД, а не камерами. Нарушения правил парковки в список не попадут, пишет Autonews.
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