Из-за снега перекрыт участок дороги М-5 «Урал» в Самарской области

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На территории Самарской области временно ограничено движение для всех видов транспортных средств до 10.00 (мст) 17.01.2019 г. с 97 км по 129 км автодороги М-5 «Урал» (Подъезд к городу Оренбург).По уточненным данным движение приостановлено от поворота на н.п Первокоммунарский м.р. Алексеевский до н.п. Старая Таволжанка м.р. Борский с 97 км по 129 км автодороги М-5 «Урал» (Подъезд к городу Оренбург).Общая протяженность перекрытого участка составляет 32 км. Организован объездной путь через н.п. Богатое.Организована работа 4-х стационарных пунктов обогрева общей вместимостью 375 человек:74 км автодороги М-5 «Урал» (Подъезд к городу Оренбург) – кафе «Степное»;143 км автодороги М-5 «Урал» (Подъезд к городу Оренбург) – гостиница «Здоровый сон» ИП Синютина, вместимость 40 человек;н.п. Староя Таволжанка 200 м от автодороги М-5 «Урал» (Подъезд к городу Оренбург) – СДК, вместимость 100 человек;н.п. Заплавное автодорога М-5 «Урал» (Подъезд к городу Оренбург) – кафе «Золотое кольцо», вместимость 220 человек.Подрядными дорожно-эксплуатационными организациями осуществляется ограничение движения путем распорядительно-регулировочных действий на закрепленных участках автодороги.Для проведения расчистки участка автодороги привлечено 22 человека, 21 ед. техники.Оперативными группами местных пожарно-спасательных подразделений проводится патрулирование данного участка автодороги.Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.pixabay.com