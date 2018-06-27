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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Из Самары в Ширяево открывают новый речной маршрут

27 июня 2018 10:22
118
Из Самары в Ширяево открывают новый речной маршрут. По Волге пустят скоростные «Восходы».
По Волге пустят скоростные «Восходы».

С 30 июня речные суда будут курсировать до села Ширяево.

— По маршруту по выходным будут ходить скоростные «Восходы», — сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии. — По пути суда будут совершать остановку на поляне Фрунзе, пишет 63.ру.

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