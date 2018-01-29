Из Самары в Казань начнут ежедневно курсировать пассажирские поезда
29 января 2018 10:10
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Ежедневные пассажирские рейсы из Самары в Казань планируется запустить в марте текущего года. Об этом сообщил на заседании итоговой коллегии Миндортранса Татарстана начальник Куйбышевской железной дороги Рашид Сайбаталов, передает «Татар Информ».
По информации издания, перевозка будет осуществляться двумя составами. Для пассажиров также будет распланировано удобное для отправления и прибытия расписание.
«Планируется удобное для пассажиров расписание — отправление из Самары и Казани в вечернее время и прибытие в Казань и Самару в утренние часы. Время в пути составит 10,5 часа. Согласно маркетинговым исследованиям, данный маршрут будет востребован населением и привлечет дополнительно до 30 тысяч пассажиров в месяц», — подчеркнул Рашид Сайбаталов.
По расчетам специалистов, для перевозки по Куйбышевской железной дороге гостей и болельщиков ЧМ-2018, необходимо будет назначить дополнительно 83 пары поездов дальнего следования и 64 пригородных, пишет ФедералПресс.
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