Готовится к началу строительство линии трамвая до стадиона для ЧМ-2018 в Самаре
16 февраля 2017 13:29
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Напомним, речь идет о проекте реконструкции уже существующей трамвайной линии от Крымской площади (экс-площадь Урицкого) до Московского шоссе, чтобы по этим путям мог пойти ускоренный трамвай (по ул. Красноармейской, Галактионовской, Полевой, пр. Ленина, Ново-Садовой, Демократической). Этим же проектом предполагается строительство нового участка трамвайных путей от улицы Ташкентской до стадиона, где будут проводиться матчи мундиаля.
Аукцион выиграло ООО «ВолгаИнжинирингСпецТранс», это был единственный участник торгов. Ему заплатят 741 млн рублей из бюджетов города и области.
В списке работ устройство трамвайного полотна на линии Московского шоссе, контактной сети, строительство диспетчерского пункта, установка павильонов для ожидания транспорта, переукладка инженерных сетей, работа с тяговыми подстанциями и т.д. Согласно документам, работа должна быть завершена до 15 марта 2018 года, сообщает Самру.ру.
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