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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Главврач больницы Семашко в Самаре просит поменять разметку возле роддома

3 февраля 2018 11:38
186
Главврач больницы Семашко в Самаре просит поменять разметку возле роддома Сейчас машинам скорой помощи свернуть к роддому больницы.
Сейчас машинам скорой помощи свернуть к роддому больницы.

Двойная сплошная на улице Дыбенко в Самаре мешает машинам скорой помощи свернуть к роддому больницы Семашко. Эту проблему главный врач медицинского учреждения Яков Резников озвучил начальнику горМВД Дмитрию Блохину.

— Серьезная проблема возникает, когда бригады скорой помощи везут пациенток из спальных районов города. Чтобы попасть в роддом, водителю спецтранспорта приходится сначала развернуться на ближайшем перекрестке. Зачастую счет идет на минуты. На кону — жизнь и здоровье будущей матери и ребенка, — сообщил Яков Резников.

Дмитрий Блохин принял обращение. Глава горМВД пообещал рассмотреть эту проблему, пишет 63.ру.
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