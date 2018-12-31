Я нашел ошибку
Главные новости: 
"Российская электронная школа" сделает образование более доступным в сельских школах
ГИБДД намерено утвердить формат электронных водительскких удостоверений Это позволит эффективно бороться с передачей водительского удостоверения другим лицам.
ГИБДД намерено утвердить формат электронных водительских удостоверений
Его намерены реализовать до 2024 года.
Российские школы подключат к высокоскоростному интернету в рамках нацпроекта "Образование
Гражданам СССР пришлось пройти через большие штрафы, порицание современных писателей и запрет на ёлки.
Комсомольские святки. Как в России Новый год запрещали
Камеры, установленные на дороге в Сток-он-Тренте, Великобритания, сняли, как владелец оставляет на дороге домашнего пса и уезжает.
Брошенный пёс умолял хозяина забрать его с собой, но тот сел в машину и уехал — грустное видео
Местные жители собирают рыбу в большие мешки, чтобы потом приготовить её.
На Курильских островах селёдка выбросилась на берег — видео
В МВД подготовили законопроект, предлагающий внести изменения в правила регистрации автомобилей. По нему автомобилисты при постановке ТС на учет будут получать госномера только с кодом того региона, где они сами зарегистрированы.
Госномера привяжут к месту регистрации автомобилистов
C Новым годом, «Крылья Советов»!
Новогоднее поздравление от «Крыльев Советов» всем болельщикам самарской команды. Видео
сегодня  Понедельник, 31 декабря, 10:11
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -19 °C, Тольятти  -20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 31/12:
USD 69.47
-0.05
EUR 79.46
-0.2
Искать
Новости /  Экономика /  Транспорт  

ГИБДД намерено утвердить формат электронных водительских удостоверений

31 декабря 2018 09:26
55
ГИБДД намерено утвердить формат электронных водительскких удостоверений Это позволит эффективно бороться с передачей водительского удостоверения другим лицам.
Это позволит эффективно бороться с передачей водительского удостоверения другим лицам.

ГИБДД России намерено в следующем году утвердить формат электронных водительских удостоверений, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на главу Госавтоинспекции Михаила Черникова. Он, в частности, отметил, что от водительских прав и СТС на бумажном носителе пока отказываться не будут, поскольку они юридически значимы.

Ведомство уже приобрело более двадцати тысяч планшетов, которые позволяют по фотографии водителя получить информацию о нём. Это позволит эффективно бороться с передачей водительского удостоверения другим лицам. В Правительстве ранее сообщили, что МВД, вероятно, не будет "вшивать" чипы в водительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств в пользу идеи оцифровки этих документов. В ведомстве склоняются к созданию специального мобильного приложения или внесения данных о водителе в электронный паспорт, перевод на который планируется с 2021 года, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
29 декабря 2018  12:36
В областном правительстве прошел Совет по вопросам стратегического развития и национальным проектам
В областном правительстве прошел Совет по вопросам стратегического развития и национальным проектам
Проекты паспортов региональных составляющих Нацпроекты были утверждены на прошлом совете 10 декабря. Экономика региона
310
28 декабря 2018  17:00
Пришли на праздник заводчане
Пришли на праздник заводчане
 Волшебство наступающего Нового года, яркие костюмы, праздничное настроение... На утренник к воспитанникам школы-интерната №2 пришли молодые специалисты... Экономика региона
313
28 декабря 2018  13:16
Власти установили сервитуты на несколько участков в Самаре для строительства Северо-Восточной магистрали
Власти установили сервитуты на несколько участков в Самаре для строительства Северо-Восточной магистрали
Срок действия публичного сервитута составит 10 лет. Экономика региона
376
Весь список
Финансы и Банки
30 декабря 2018  17:15
Главная причина, по которой кредитная организация может заблокировать карту, — это подозрение в мошенничестве, когда проводятся нестандартные операции по
Карточный переполох. За что "пластик" могут заблокировать за границей
Главная причина, по которой кредитная организация может заблокировать карту, — это подозрение в мошенничестве, когда проводятся нестандартные операции по... Финансы и Банки
303
28 декабря 2018  15:11
Для заказа доступны товары из множества категорий — электроника и аксессуары для гаджетов, мелкая бытовая техника, детские товары, товары для дома и дачи и многое другое.
В Сбербанк Онлайн теперь можно дарить подарки из ассортимента маркетплейса Беру
Для заказа доступны товары из множества категорий — электроника и аксессуары для гаджетов, мелкая бытовая техника, детские товары, товары для дома и дачи... Финансы и Банки
333
28 декабря 2018  13:04
Подсчитан средний размер ипотечного кредита в Самаре Он на 5,5% больше, чем год назад.
Подсчитан средний размер ипотечного кредита в Самаре
Он на 5,5% больше, чем год назад. Финансы и Банки
377
Весь список
Строительство
30 декабря 2018  09:35
Нужен ли балкон в дееревянном доме
Нужен ли балкон в дееревянном доме
 Балкон гармонично дополняет жилое пространство, выполняет эстетическую функцию и приносит практическую пользу.  Строительство
40
27 декабря 2018  11:06
В 2019 году в Самаре прогнозируется рост цен на новое жилье
В 2019 году в Самаре прогнозируется рост цен на новое жилье
Точный прогноз цен на грядущий год в настоящий момент сделать сложно. Строительство
235
26 декабря 2018  09:51
Новый этап обновления дорог ждет Самарскую область После ЧМ-2018 вложения в дорожное строительство только увеличатся.
Новый этап обновления дорог ждет Самарскую область
После ЧМ-2018 вложения в дорожное строительство только увеличатся. Строительство
297
Весь список
Материалы и технологии
19 декабря 2018  18:16
Строительные и ремонтные услуги - как сделать правильный вбыор
Строительные и ремонтные услуги - как сделать правильный вбыор
 Для проведения строительных и ремонтных работ важно грамотно подойти к выбору специалистов. Горе-мастера не только не создадут желаемый результат, но еще... Материалы и технологии
104
17 декабря 2018  18:13
Металлопрокат - позитивные характеристики
Металлопрокат - позитивные характеристики
 Составляющей практически любого сооружения является металлопрокат. Его успешно используют в различных отраслях промышленности. То же касается... Материалы и технологии
179
13 декабря 2018  19:56
Какую роль играют рулонные обои в ландшафте
Какую роль играют рулонные обои в ландшафте
 Сегодня очень модно стало ухаживать за своими газонами, чтоб они были украшением для хозяев частных домов. Рулонные газоны являются прекрасным решение на... Материалы и технологии
138
Весь список
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
923
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2143
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
2099
Весь список
Бизнес
27 декабря 2018  22:21
ООО «Дом радиорекламы» появилось в результате соглашения между «Газпром-медиа» и НСК.
В России создан единый продавец радиорекламы
ООО «Дом радиорекламы» появилось в результате соглашения между «Газпром-медиа» и НСК.  Бизнес
339
24 декабря 2018  22:24
Федеральная таможенная служба России (ФТС) будет жестко контролировать посылки за счет получения от китайской стороны расширенной информации.
Китай расскажет российской таможне о стоимости всех посылок
Федеральная таможенная служба России (ФТС) будет жестко контролировать посылки за счет получения от китайской стороны расширенной информации.  Бизнес
426
16 декабря 2018  16:19
Запашный пожаловался Путину на открытие в Сколкове Cirque du Soleil
"...это точно негативно отразится не только на российском цирке, но и на российском спорте в том числе."  Бизнес
591
Весь список


Новости компаний
29 декабря 2018  15:36
Выпускаемые по новой технологии детали обеспечат потребности производственной программы ПАО «Кузнецов» и других предприятий корпорации.
В ПАО «Кузнецов» успешно произведена плавка магниевого сплава по новой технологии
Выпускаемые по новой технологии детали обеспечат потребности производственной программы ПАО «Кузнецов» и других предприятий корпорации.  Новости компаний
1360
29 декабря 2018  10:44
Самарские ракетные двигатели в 2018 г. обеспечили 15 успешных космических пусков
Самарские ракетные двигатели в 2018 г. обеспечили 15 успешных космических пусков
Ракеты стартовали с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Куру. Новости компаний
225
28 декабря 2018  16:25
Двигательными установками типа РД-107/РД-108 оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей семейства «Союз» с 1958 года.
Ракетные двигатели ОДК в 2018 году обеспечили 15 успешных космических пусков
Двигательными установками типа РД-107/РД-108 оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей семейства «Союз» с 1958 года.   Новости компаний
327
27 декабря 2018  16:03
Успешный старт обеспечили установленные на I и II ступенях ракеты-носителя серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А производства самарского предприятия «Кузнецов» Объединенной двигателестроительной корпорации.
Ракета-носитель «Союз-2-1а» со спутниками зондирования Земли стартовала с космодрома Восточный
Успешный старт обеспечили установленные на I и II ступенях ракеты-носителя серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А производства самарского предприятия... Новости компаний
345
Весь список
IT и Коммуникации
16 ноября 2018  06:36
Айфоны XS - позитивные характеристики
Айфоны XS - позитивные характеристики
 Весьма востребованы современные Айфоны. И невероятно популярны iPhobe XS. IT и Коммуникации
275
20 октября 2018  16:10
Как выбрать материнскую плату
Как выбрать материнскую плату
 Для офисного или домашнего, а может быт, игрового компьютера важно грамотно подойти к выбору материнской платы.  IT и Коммуникации
268
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
883
Весь список
Транспорт
31 декабря 2018  09:26
ГИБДД намерено утвердить формат электронных водительскких удостоверений Это позволит эффективно бороться с передачей водительского удостоверения другим лицам.
ГИБДД намерено утвердить формат электронных водительских удостоверений
Это позволит эффективно бороться с передачей водительского удостоверения другим лицам. Транспорт
54
30 декабря 2018  12:20
Скоростную электричку в Самарской области планируется пустить по трем маршрутам Технико-экономическое обоснование проекта уже разработано.
Скоростную электричку в Самарской области планируется пустить по трем маршрутам
Технико-экономическое обоснование проекта уже разработано. Транспорт
997
30 декабря 2018  11:45
Самарцам напоминают о повышении цен за проезд в городском транспорте
Самарцам напоминают о повышении цен за проезд в городском транспорте
Новые цены вступают в силу с 1 января. Транспорт
973
29 декабря 2018  12:06
Самарские трамваи могут лишиться кондукторов Будет запущен пилотный проект на одном из маршрутов.
Самарские трамваи могут лишиться кондукторов
Будет запущен пилотный проект на одном из маршрутов. Транспорт
392
Весь список
Предпринимательство
25 декабря 2018  18:57
Правила эффектной презентации
Правила эффектной презентации
 Для того чтобы успешно прорекламировать свои товары или услуги, компании стоит позаботиться о том, чтобы создать успешную презентацию.  Предпринимательство
95
2 декабря 2018  21:49
Бухгалтерские услуги в Москве: в чем преимущества и особенности
Бухгалтерские услуги в Москве: в чем преимущества и особенности
 На сегодняшний день все руководители знают, что для того, чтобы их предприятие экономически развивалось, необходимо просчитывать каждый шаг.  Предпринимательство
196
2 декабря 2018  21:43
Как подобрать персонал в Москве?
Как подобрать персонал в Москве?
Аутсорсинг является одним из самых эффективных методов по подбору персонала и сотрудников. Но не нужно путать его с обычными услугами, которые предлагают... Предпринимательство
177
Весь список
Видео
28 декабря 2018  12:55
Новое колесо обозрения начинает работу в парке Гагарина в Самаре Его высота составляет 55 метров.
Новое колесо обозрения начинает работу в парке Гагарина в Самаре
Его высота составляет 55 метров.
Благоустройство региона
381
23 декабря 2018  11:38
В Индонезии цунами смыло музыкантов, выступавших на сцене
В Индонезии цунами смыло музыкантов, выступавших на сцене
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали.
В мире
2966
21 декабря 2018  10:57
Любители лыжного спорта в Самарской области открывают сезон
Любители лыжного спорта в Самарской области открывают сезон
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка".
Спорт в регионе
314
20 декабря 2018  09:59
У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал
У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
353
15 декабря 2018  11:24
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. 
В мире
1994
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
813
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1305
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1145
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1495
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1882
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2022
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3253
Весь список

Мероприятия
Инспекторы ГИМС продолжают патрулировать водоемы Самары и области
Самарцев приглашают на открытую тренировку команды мастеров профессионального хоккейного клуба ЦСК ВВС (Самара)
Показательные выступления по керлингу проходят на площади Куйбышева
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные