ГИБДД намерено утвердить формат электронных водительских удостоверений
31 декабря 2018 09:26
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ГИБДД России намерено в следующем году утвердить формат электронных водительских удостоверений, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на главу Госавтоинспекции Михаила Черникова. Он, в частности, отметил, что от водительских прав и СТС на бумажном носителе пока отказываться не будут, поскольку они юридически значимы.
Ведомство уже приобрело более двадцати тысяч планшетов, которые позволяют по фотографии водителя получить информацию о нём. Это позволит эффективно бороться с передачей водительского удостоверения другим лицам. В Правительстве ранее сообщили, что МВД, вероятно, не будет "вшивать" чипы в водительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств в пользу идеи оцифровки этих документов. В ведомстве склоняются к созданию специального мобильного приложения или внесения данных о водителе в электронный паспорт, перевод на который планируется с 2021 года, передает Радио Маяк.
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