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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Двигатели будут работать только до минус 20 градусов?

20 декабря 2018 11:47
168
Двигатели будут работать только до минус 20 градусов? Появилась информация о новом ГОСТе.
Появилась информация о новом ГОСТе.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии распространило информацию о новом ГОСТе, согласно которому выдвигаются определенные требования к двигателям внутреннего сгорания при эксплуатации в зимний период. Документ был разработан специалистами Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ).

Так, согласно документу, предельная температура для пуска бензинового мотора должна быть не ниже -20 градусов Цельсия. Для дизельных моторов она составляет -15 градусов, а для турбодизелей – всего 10 градусов мороза. Однако в примечании указано, что при использовании устройств облегчения пуска допускаются температуры не ниже 30, 25 и 22 градусов мороза соответственно.
Следуя такой логике, можно предположить, что при возникновении неполадок двигателя при более низких температурах, автомобилист может не получить надлежащее обслуживание или гарантийный ремонт! Также автопроизводитель может игнорировать особенности климата и не адаптировать поставляемые на российский рынок автомобили для эксплуатации в условиях морозной зимы, пишет auto.mail.ru.

pixabay.com
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