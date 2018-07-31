Долги авиакомпаний за задержки рейсов в России выросли в 3 раза
31 июля 2018 13:24
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Первая половина этого года отметилась рекордным количеством задержек и отмен авиарейсов в мире. Такие данные приводит онлайн-сервис AirHelp, который помогает пассажирам отстаивать права в спорах с авиакомпаниями.
Во всем мире от задержки, отмены рейсов или овербукинга пострадали 4,5 млн пассажиров, общий размер компенсации, которую им должны выплатить перевозчики, вырос по сравнению с тем же периодом 2017 года на 500 млн, до 1,9 млрд евро, пишет ФедералПресс.
В России в тот же период отменено или задержано 336 рейсов, из-за чего пострадали 27 736 пассажиров, которым полагаются выплаты на общую сумму более 10,2 млн евро. Это почти в 3 раза больше, чем было в прошлом году (3,76 млн евро).
Такую тенденцию в AirHelp объясняют тем, что авиакомпаниям не хватает ресурсов, чтобы справляться с выросшим пассажиропотоком. В начале июня Международная ассоциация воздушного транспорта понизила прогноз прибыльности авиакомпаний на 2018 год на 12 %, объяснив это ростом расходов на топливо и рабочую силу. Многие международные перевозчики, такие как American Airlines, Delta, United, объявили о скором росте цен на авиабилеты (с такими же заявлениями выступили и российские перевозчики). Эксперты прогнозируют массовые задержки и отмены рейсов также в августе и сентябре.
«Индустрия авиаперевозок страдает из-за нехватки пилотов, которая приводит к тому, что многие самолёты простаивают, а профсоюзы привлекают внимание к проблеме чрезмерной нагрузки, ложащейся на плечи имеющихся сотрудников. Кроме того, перенасыщение туристического рынка приводит к повышенной нагрузке на аэропорты», – говорится в сообщении сервиса.
Аналитики AirHelp поделились также данными о задержках рейсов между городами Евросоюза и российскими городами, которые принимали Чемпионат мира по футболу, во время первенства.
«Этим летом миллионы футбольных болельщиков отправились в Россию поддерживать сборные своих стран на чемпионате мира. Подобная нагрузка на мировые авиакомпании и аэропорты логичным образом привела к росту задержек, отмен и овербукинга рейсов: более 10 % всех рейсов из России и в Россию за период с 12 июня по 15 июля были сорваны, и общий долг авиакомпаний за задержку и отмену рейсов, подпадающих под действие Регламента ЕС 261, составил более 5 млн евро», – сказал директор AirHelp в Восточной Европе Евгений Лонский.
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