Билеты для домашних питомцев в поезда дальнего следования теперь можно оформить на сайте ОАО «РЖД»

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В целях повышения качества обслуживания и для удобства пассажиров на сайте ОАО «РЖД» появилась возможность оформить электронную багажную квитанциюдля перевозки мелких домашних животных в поездах дальнего следования. Также на сайте можно оформить документы на провоз дополнительной ручной клади:электронной, бытовой видео- и аудиотехники, спортивного и туристического инвентаря.Ранее перевозочный документ для провоза домашних животных и дополнительной ручной клади в поездах дальнего следования формирования АО«ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») можно было оформить только в кассах дальнего следования.Теперь пассажир может оформить электронную багажную квитанцию во время покупки электронного билета.При оформлении электронного перевозочного документа пассажиру выдается контрольный купон электронной багажной квитанции с реквизитами поездки.Обращаем внимание пассажиров, что при посадке в поезд пассажир должен предъявить распечатанный контрольный купон.В соответствии с правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденных приказом МинтрансаРоссии, перевозка собак-поводырей осуществляется в намордниках и с поводком. Перевозка собак-поводырей осуществляется бесплатно, сообщает КбшЖД.