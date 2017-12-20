Автомобильное движение по ул.Ново-Вокзальной в Самаре частично приостановлено
20 декабря 2017 10:10
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Сегодня, 20 декабря, в 1:30 ночи специалисты «Предприятия тепловых сетей» выявили повреждение теплосети диаметром 400 мм в районе пересечения улиц Ново-Вокзальной и Юных Пионеров. Ночью было оперативно произведено ограждение места повреждения, выведен из работы подающий трубопровод, выполнены земляные работы. На данный момент начат демонтаж поврежденного участка теплосети. Планируется заменить 1 метр трубы. Управляющим компаниям района предложено перейти на резервную схему подачи тепла.
На время работ приостановлено автомобильное движение по ул.Ново-Вокзальной, по движению от ул.Ставропольской в сторону ул.Юных Пионеров. В планах теплоэнергетиков завершить все ремонтные работы на объекте сегодня до конца рабочего дня.
Ремонтные работы координируются с департаментом ЖКХ г.о.Самара и администрацией Промышленного района г. Самара.
Руководство «ПТС» приносит извинения жителям города за временные неудобства и просит автолюбителей заранее выбирать удобный маршрут следования.
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