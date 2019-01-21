Автомобилистов России обяжут ставить машины на учет в регионе своей регистрации
21 января 2019 09:29
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Автомобилистов России обяжут получать номерные знаки с кодом региона, где зарегистрирован собственник. Об этом пишет газета «Коммерсант» в понедельник, 21 января.
Данное нововведение содержится в законе «О государственной регистрации транспортных средств», который вступит в силу 4 августа 2019 года.
Таким образом, водители будут обязаны ставить на учет автомобиль в регионе, где зарегистрированы сами. Например, автолюбитель, приобретя машину в Рязанской области, не смогут сохранить старый номер, что разрешено действующими правилами.
В полиции пояснили, что данная мера позволит проводить анализ и прогнозирование развития регионов, состояния дорожно-транспортной дисциплины и законности. В правоохранительных органах добавили, что при разработке законопроекта учитывался мировой опыт и просьбы граждан, уточнило издание.
17 января в пресс-службе ГИБДД сообщили, что на российских дорогах функционирует 10,8 тыс. стационарных и 3,9 тыс. передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. В ведомстве отметили, что за последний год число стационарных комплексов увеличилось на 20%, а передвижных — на 1%, пишут "Известия".
pixabay.com
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