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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Автобусный маршрут № 221 официально отменят только в 2019 году

13 августа 2018 11:21
127
Автобусный маршрут № 221 официально отменят только в 2019 году Автобусы этого направления перестали ходить еще в конце июня.
Автобусы этого направления перестали ходить еще в конце июня.

В реестр муниципальных маршрутов внесли еще одно изменение. Из него исключили автобус № 221.

— Этот пункт вступит в силу 5 января 2019 года, — говорится в постановлении за подписью главы города Елены Лапушкиной.

По факту автобусы № 221 перестали ходить еще в конце июня. Вместо них между Красной Глинкой и Кировским рынком курсируют автобусы № 51.

Сначала на линию выпустили 10 автобусов. Но количество машин пришлось увеличить из-за жалоб горожан.

Сейчас автобусы № 51 выходят на линию на Красной Глинке на полчаса раньше — в 5:25, а от Кировского рынка — в 6:16, пишет 63.ру.

Фото pixabay.com
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