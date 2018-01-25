Асфальт на путепроводе на Ташкентской — Демократической в Самаре начнут укладывать после 23 апреля
25 января 2018 13:04
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Автомобилисты Самары смогут опробовать новый путепровод на Ташкенсткой не раньше мая. Об этом сообщил прораб компании «Гипрострой-Самара» Артем Тучков.
— После переустройства линий электропередач в конце года мы смонтировали второй и третий пролеты развязки, — рассказал Артем Тучков. — 23 апреля мы должны сдать этот участок дорожным рабочим под укладку асфальта.
Чтобы соединить две части Ташкентской, энергетикам пришлось перенести ЛЭП. По графику они должны были провести работы за восемь дней. Но линии перенесли всего за пять. Для этого пришлось на время ограничить движение по улице Демократической.
— Эти две линии питают половину города, к ним подключены НФС, водозаборы и социально значимые объекты, — добавил главный инженер предприятия магистральных сетей Федеральной сетевой компании Сергей Гречин. — Мы не могли оставить их без электричества.
Линии электропередач украсили специальными шарами-маркерами. Это необходимо для того, чтобы пилоты объектов малой авиации, например, коптеров, не задевали провода.
Двухуровневую развязку обустраивают вместо кольцевого пересечения. По Демократической автомобили будут проезжать в нижнем уровне. Расположенная в верхнем уровне улица Ташкентская соединит улицу Солнечную и Московское шоссе, пишет 63.ру.
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