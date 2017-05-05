9 мая в Самаре пустят специальные автобусы на кладбища
5 мая 2017 10:15
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В День Победы в Самаре будут совершаться специальные автобусные рейсы к кладбищам.
Маршруты:
- № 4к – «п. Управленческий – кладбище «Лесное»;
- № 27к – «площадь им. Кирова – кладбище «Зубчаниновское»;
- № 36д – «Хлебная площадь – кладбище «Рубежное»;
- № 36ю – «кладбище «Рубежное» – кладбище «Южное»;
- № 36э – «Хлебная площадь – кладбище «Рубежное»;
- № 67к – «п. Мехзавод – кладбище «Лесное»;
- № 77д – «Хлебная площадь – кладбище «Южное»;
- № 77э – «Хлебная площадь – кладбище «Южное».
Стоимость проезда будет как в обычных городских автобусах, пишет Самру.ру.
Также рейсы к кладбищам будут совершаться 3 июня (Троицкая суббота).
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