Я нашел ошибку
Главные новости: 
Жителя Новокуйбышевска обвинили в даче взятки должностному лицу Сумма вознаграждения составила 15 тысяч рублей.
Жителя Новокуйбышевска обвинили в даче взятки должностному лицу
Суд арестовал подростков-участников поножовщины в пермской школе Пока они останутся в больнице.
Суд арестовал подростков-участников поножовщины в пермской школе
В Сергиевском районе пожилой мужчина пострадал в ДТП с КАМАЗом Он был госпитализирован с травмами головы.
В Сергиевском районе пожилой мужчина пострадал в ДТП с КАМАЗом
АСИ принимает заявки на конкурс лучших практик наставничества Заявки можно подавать до 1 февраля.
АСИ принимает заявки на конкурс лучших практик наставничества
Штраф за отсутствие ОСАГО может вырасти в 6 раз
Штраф за отсутствие ОСАГО может вырасти в 6 раз
Часть Промышленного района Самары осталась без света из-за аварии Ведется устранение неполадок.
Часть Промышленного района Самары осталась без света из-за аварии
Зимняя дорога из Самары в Рождествено будет работать до весны
Зимняя дорога из Самары в Рождествено будет работать до весны
В Новокуйбышевске в ДТП девушка получила травму головы Лада Приора столкнулась с иномаркой Kia.
В Новокуйбышевске в ДТП девушка получила травму головы
сегодня  Среда, 17 января, 13:59
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -7 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/01:
USD 56.39
0.03
EUR 69.02
0.2
Искать
Новости /  Экономика /  Транспорт  

Зимняя дорога из Самары в Рождествено будет работать до весны

17 января 2018 12:58
81
Зимняя дорога из Самары в Рождествено будет работать до весны
Инспекторы нацпарка "Самарская Лука" проверили, как функционирует сезонная дорога, открывшаяся в декабре.

Ежегодно с декабря по март для удобства передвижения местных жителей в границах национального парка им разрешается проезд на личных автомобилях домой и обратно в Самару. Однако действует контрольно-пропускной режим и для проезда обязательно иметь письменное разрешение администрации "Самарской луки" или туристическую путевку.

Государственные инспекторы по охране территории нацпарка в новогодние праздники удостоверились, что весь автотранспорт, который ездит по временному маршруту "Белые домики" – с. Шелехметь", имеет необходимые документы. Без них передвигаться по "зимнику" нельзя, так как, этот маршрут проходит через заповедную и особо охраняемую функциональные зоны. Предполагается, что в 2018 году, как и годом ранее, он будет открыт до 15 марта. Самовольный проезд по "зимнику" может быть наказан штрафом до 2000 рублей, поскольку является административным правонарушением.

Руководство национального парка отмечает, что жители сел в окрестностях Рождествено привыкли, что каждый год здесь организуется особый порядок проезда, и заранее оформляют разрешения для себя и своих близких. Со всеми вопросами по этой зимней дороге автомобилистам рекомендуют обращаться по телефонам: (84862)2-16 -98, +79278964732.

Тем, у кого нет личного автомобиля, стоит знать, что с 15 января 2018 года изменилось расписание работы зимней переправы до села Рождествено, пишет СитиТраффик.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
16 января 2018  21:26
Это более чем на 30 млрд руб. выше суммы, названной ранее.
Физлицам и индивидуальным предпринимателям простят 184 млрд налоговых долгов, сообщил Силуанов
 Это более чем на 30 млрд руб. выше суммы, названной ранее.   Экономика региона
394
16 января 2018  18:58
Силуанов подчеркнул, что можно быть эффективным, не имея значительных ресурсов, но для этого нужно четко выстроить целеполагание в системе управления.
Силуанов упрекнул регионы в попытках «получить больше денег из центра»
Силуанов подчеркнул, что можно быть эффективным, не имея значительных ресурсов, но для этого нужно четко выстроить целеполагание в системе управления.  Экономика региона
203
16 января 2018  10:37
Потребление электроэнергии в Самарской области в 2017 году увеличилось на 0,6 % Такие данные получены по сравнению с 2016 годом.
Потребление электроэнергии в Самарской области в 2017 году увеличилось на 0,6%
Такие данные получены по сравнению с 2016 годом. Экономика региона
154
Весь список
Финансы и Банки
17 января 2018  10:49
В Поволжье выросла средняя сумма жилищного кредита
В Поволжье выросла средняя сумма жилищного кредита
Рост спроса на ипотечные кредиты во многом стал возможен благодаря неоднократному снижению Сбербанком процентных ставок. Финансы и Банки
104
15 января 2018  21:30
Его брат Дмитрий Ананьев пока остается за границей.
Один из владельцев Промсвязьбанка — Алексей Ананьев — вернулся в Россию
 Его брат Дмитрий Ананьев пока остается за границей.   Финансы и Банки
544
15 января 2018  15:01
Внедрение данного сервиса это очередной шаг к полностью автоматизированному кредитному процессу для корпоративных клиентов, который позволяет существенно облегчить взаимодействие с банком, сделать его максимально удобным для клиентов и эффективным для бан
Сбербанк запустил «Кредитный конструктор» для среднего и крупного бизнеса
Внедрение данного сервиса это очередной шаг к полностью автоматизированному кредитному процессу для корпоративных клиентов, который... Финансы и Банки
239
Весь список
Строительство
11 января 2018  12:34
Строительство нового речного вокзала в Самаре могут начать уже в 2018 году. Оформить его планируют в стиле хай-тек.
Строительство нового речного вокзала в Самаре могут начать уже в 2018 году
Оформить его планируют в стиле хай-тек. Строительство
988
29 декабря 2017  13:05
Новый Дворец спорта вызвал скепсис у самарцев По предварительным оценкам, стоимость нового Дворца спорта составляет около 2,15 млрд рублей.
Новый Дворец спорта вызвал скепсис у самарцев
По предварительным оценкам, стоимость нового Дворца спорта составляет около 2,15 млрд рублей. Строительство
1807
26 декабря 2017  13:29
Подрядчик представил фотоотчет о строительстве Фрунзенского моста Масштабная стройка активно ведётся на обоих берегах реки Самары.
Подрядчик представил фотоотчет о строительстве Фрунзенского моста
Масштабная стройка активно ведётся на обоих берегах реки Самары. Строительство
836
Весь список

Новости

Как выбрать жилье эконом-класса в новостройках Москвы?
05.01.2018
Как выбрать жилье эконом-класса в новостройках Москвы?
 Москва – это город возможностей, куда постоянно приезжает молодежь со всей...
Лучший сервис для поиска и сдачи квартир в аренду
28.12.2017
Лучший сервис для поиска и сдачи квартир в аренду
Теперь  аренда апартаментов в москве  или любой другой недвижимости...
Специфика сооружения печей и каминов
06.12.2017
Специфика сооружения печей и каминов
 Последнее время люди стали часто интересоваться различными отопительными...
Все новости →
Налоги
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1065
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1045
19 сентября 2016  15:30
Рынок труда в Самаре в текущем году
 Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
2094
Весь список
Бизнес
23 декабря 2017  17:39
В Минэкономразвития, напротив, изменения считают позитивными.
Оценка малым бизнесом своих перспектив заметно ухудшилась, сообщил Альфа-банк
В Минэкономразвития, напротив, изменения считают позитивными.   Бизнес
391
12 декабря 2017  21:00
Цифровая лазерная печать
Цифровая лазерная печать
 Благодаря современному новому решению из раздела высоких технологий, становится возможным максимально оперативно воплощать в реальность самые неожиданные... Бизнес
138
13 ноября 2017  17:30
Продвижение web сайтов и контекстная реклама от интернет-маркетолога Игоря SEO Шевченко
Продвижение web сайтов и контекстная реклама от интернет-маркетолога Игоря SEO Шевченко
 Никто на свете не любит сильнее свою работу, чем самый знаменитый SEO-специалист Игорь Шевченко.  Бизнес
739
Весь список


Новости компаний
16 января 2018  13:24
«Самарские коммунальные системы» обновляют парк техники
«Самарские коммунальные системы» обновляют парк техники
В течение 2018 и 2019 годов СКС планируют отказаться от аренды 69 единиц морально и физически устаревших машин. Новости компаний
177
12 января 2018  13:08
В 2018 году Самараэнерго будет принимать потребителей в режиме продлённого рабочего дня Это сделано по просьбам жителей.
В 2018 году Самараэнерго будет принимать потребителей в режиме продлённого рабочего дня
Это сделано по просьбам жителей.  Новости компаний
259
9 января 2018  10:44
АВТОВАЗ поднял цены Одновременно предложены скидки на новые и прошлогодние машины
АВТОВАЗ поднял цены
Одновременно предложены скидки на новые и прошлогодние машины.  Новости компаний
187
9 января 2018  10:07
АВТОВАЗ запускает конвейеры после каникул
Завод приступил к работе сегодня, 9 января. Новости компаний
183
Весь список
IT и Коммуникации
25 ноября 2017  10:09
Обзор наушников Sennheiser GSP 350
Обзор наушников Sennheiser GSP 350
 Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
181
9 ноября 2017  20:55
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
 Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
204
20 октября 2017  16:50
Сервис покупки авиабилетов
Сервис покупки авиабилетов
 Приветствуем вас, уважаемые посетители нашего прекрасного сайта Сервис покупки авиабилетов. Вашему вниманию представляется уникальный сервис, с помощью... IT и Коммуникации
283
Весь список
Транспорт
17 января 2018  13:20
Штраф за отсутствие ОСАГО может вырасти в 6 раз
Штраф за отсутствие ОСАГО может вырасти в 6 раз
В Российском союзе автостраховщиков поддержали это предложение. Транспорт
43
17 января 2018  12:58
Зимняя дорога из Самары в Рождествено будет работать до весны
Зимняя дорога из Самары в Рождествено будет работать до весны
Инспекторы нацпарка "Самарская Лука" проверили, как функционирует сезонная дорога, открывшаяся в декабре. Транспорт
81
17 января 2018  09:38
На Куйбышевской ЖД подведены итоги пассажирских перевозок в период новогодних праздников Всего перевезено более 4480 детей в составе детских групп.
На Куйбышевской ЖД подведены итоги пассажирских перевозок в период новогодних праздников
Всего перевезено более 4480 детей в составе детских групп. Транспорт
110
16 января 2018  13:33
С самарской общественностью обсудят безопасность движения на участке Московского шоссе Приглашаются все желающие.
С самарской общественностью обсудят безопасность движения на участке Московского шоссе
Приглашаются все желающие. Транспорт
237
Весь список


Видео
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
712
15 января 2018  09:52
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар Горели домашние вещи.
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар
Горели домашние вещи. Происшествия
389
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
380
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
6369
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2373
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9294
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3117
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1849
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2265
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2144
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1796
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3419
Весь список

Мероприятия
Самарцев приглашают на однодневные туры в Винновку в Волжский Афон
Иван Пивкин обсудит с жителями региона организацию дорожного движения на Московском шоссе
Сотрудники Госавтоинспекции Кошкинского района провели профилактическую акцию «Родительский патруль»
Весь список
Популярное
за сегодня

Сотрудники бюро медико-социальной экспертизы Самарской области подозреваются в мошенничестве с пенсиями по инвалидности

930

Дмитрий Азаров посетил с рабочим визитом Безенчукский район

681

В Самаре объявили набор в кадровый резерв на должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений города

295
за неделю

Новая глава Самары утвердила себе команду

2313

В Самаре мать оставила умирать новорожденного ребенка на улице

1970
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда