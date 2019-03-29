Запланирована разработка мобильного приложения, которое позволит фиксировать нарушения ПДД при проезде по железнодорожному переезду

109

Расширенное совещание по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах Куйбышевской магистрали прошло в формате видеоконференции с подключением студий во всех регионах КбшЖД. В видео-студиях присутствовали руководители магистрали и представители органов государственной власти областей и Республик, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, транспортных предприятий и организаций.В ходе совещания было отмечено, что на Куйбышевской железной дороге ведется системная работа, направленная на повышение безопасности движения на железнодорожных переездах. Так, инвестиции в реализацию программы повышения безопасности на переездах КбшЖД в 2018 году составили более 42 млн рублей. Куйбышевская магистраль ежегодно производит ремонт переездов и их обустройств, модернизирует техническое оборудование, направленное на повышение безопасности дорожного движения, инициирует закрытие малодеятельных переездов.С начала года на Куйбышевской железной дороге была активизирована профилактическая работа, в частности, во всех регионах полигона КбшЖД силами территориальных Советов молодежи при поддержке Куйбышевской дирекции инфраструктуры прошла акция "Молодежь за безопасный переезд".Несмотря на постоянно проводимую профилактическую работу среди автомобилистов и призывы соблюдать ПДД, количество дорожно-транспортных происшествий находится на недопустимо высоком уровне. За первый квартал 2019 года на пересечениях автомобильных и железных дорог Куйбышевской магистрали количество ДТП (9 случаев) превысило более чем в два раза аналогичный показатель прошлого года (5 случаев). Все случаи ДТП произошли по вине водителей автотранспортных средств. Данные результаты иллюстрируют низкий уровень культуры вождения и нежелание водителями соблюдать правила дорожного движения.В этой связи было принято решение совместно с органами власти субъектов Российской Федерации и ОГИБДД МВД России усилить разъяснительную работу с водителями автотранспортных предприятий и частными владельцами автомобилей, провести дополнительные мероприятия, направленные на предупреждение и недопущение дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. В частности, запланирована разработка мобильного приложения, которое позволит фиксировать нарушения ПДД при проезде по железнодорожному переезду и направлять информацию в ГИБДД, рассмотрена возможность строительства путепроводов, объездных автомобильных дорог вместо действующих железнодорожных переездов.