Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 15 марта, 18:54
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/03:
USD 65.4
-0.19
EUR 74.06
0.04
Искать
Новости /  Экономика /  Транспорт  

Жители регионов определят самые важные задачи нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

15 марта 2019 14:05
141
Жители регионов определят самые важные задачи нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Оценка значимости производится по десятибалльной шкале.

Стартовал всероссийский опрос о значимости целевых показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Принять в нем участие граждане могут на сайте bkdrf.ru.

Жителям субъектов России предложено определить наиболее важные направления развития транспортной инфраструктуры регионов, которые отражены в целевых показателях национального проекта. Например, отремонтированные дороги или снижение загруженности участков региональных, федеральных трасс; повышение безопасности дорожного движения или технологическое развитие отрасли. Оценка значимости производится по десятибалльной шкале.

Напомним, в 2019 году национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал в 83 субъектах России. Финансирование масштабной дорожной кампании будет осуществляться из федерального и региональных бюджетов.
Одним из главных итогов должно стать увеличение протяженности дорожной сети агломераций и региональных трасс в нормативном состоянии до 85% и более 50% соответственно, что подразумевает обеспечение ровности и ликвидацию дефектов покрытия данных дорог.

Кроме того, реализация национального проекта предполагает 10%-ое уменьшение протяженности региональных и федеральных дорог, работающих в режиме перегрузки. Это будет способствовать сокращению числа транспортных заторов и времени в пути для водителей при передвижении по таким трассам.

Другая важная задача – повышение безопасности дорожного движения. Планируется, что за счет в том числе обустройства дорог: установки светофорных объектов, ограждения, а также камер фотовидеофиксации и других мероприятий удастся вдвое сократить количество мест концентрации ДТП. Также результатом реализации нацпроекта должно стать снижение смертности в результате аварий в 3,5 раза.

Повысить экономическую эффективность работ, качество ремонта и увеличить долговечность дорожной одежды планируется за счет использования эффективных технологий и материалов. Предусмотрено создание Реестра таких наилучших решений для отрасли. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в регионах в рамках нацпроекта, предусматривающих их использование, должна увеличиться до 80%.
Первые итоги опроса будут подведены через месяц - 15 апреля, голосование планируется проводить неоднократно в течение 2019 года. Полученные данные будут способствовать выстраиванию более эффективной работы региональных проектных офисов и разработке мер по улучшению программ дорожной деятельности субъектов.

Для участия в голосовании необходимо перейти по ссылке: http://bkdrf.ru/reception/polls.

Фото: pixabay.com




Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
15 марта 2019  13:40
С самарских должников-алиментщиков взыскано свыше 26 миллионов рублей.
С самарских должников-алиментщиков взыскано свыше 26 миллионов рублей
За первые месяцы 2019 года было возбуждено более 1,7 тысячи исполнительных производств.  Экономика региона
128
15 марта 2019  11:52
Долги с самарских пенсионеров предложено взыскивать так, чтобы оставлять им хотя бы прожиточный минимум
Долги с самарских пенсионеров предложено взыскивать так, чтобы оставлять им хотя бы прожиточный минимум
Сейчас федеральный закон позволяет принудительно снимать со счетов до 70% пенсии в счет погашения долга. Экономика региона
187
14 марта 2019  20:40
50 предприятий региона войдут в 2019 году в нацпроект по повышению производительности труда.
Минпромторг Самарской области обозначил ключевые направления развития промышленности в 2019 году
50 предприятий региона войдут в 2019 году в нацпроект по повышению производительности труда.   Экономика региона
241
Весь список
Финансы и Банки
15 марта 2019  15:16
Средства будут направлены клиентом на строительство Старомарьевской солнечной электростанции общей установленной мощностью 100 МВт.
Сбербанк и ГК «Солар Системс» заключили соглашение о финансировании строительства Старомарьевской солнечной электростанции
Средства будут направлены клиентом на строительство Старомарьевской солнечной электростанции общей установленной мощностью 100 МВт.  Финансы и Банки
124
14 марта 2019  19:07
Быстрый займы на карту
 Деньги необходимы всем людям. Причём часто они нужны им неожиданно. Связано это с разными ситуациями (например, поездкой в путешествие или покупкой бытовой... Финансы и Банки
65
14 марта 2019  14:40
С помощью этого сервиса застройщики могут в любое время получать информацию о счетах эскроу, открытых в их пользу, а также отслеживать пополнение счетов дольщиками.
Сбербанк принял первый дом, строительство которого осуществлялось с использованием счетов эскроу
С помощью этого сервиса застройщики могут в любое время получать информацию о счетах эскроу, открытых в их пользу, а также отслеживать пополнение... Финансы и Банки
332
Весь список
Строительство
13 марта 2019  11:49
В центре Самары 15 жилых домов пустят под снос
В центре Самары снесут 15 жилых домов
Также под снос планируют пустить квартал на Металлурге. Строительство
547
12 марта 2019  11:47
Почему многие предпочитают вторичное жилье
 Для тех, кто собирается приобрести квартиру, выбор вторичного жилья полон массы положительных характеристик.  Строительство
78
6 марта 2019  11:59
Школу на 825 мест в Октябрьском районе Самары построят на другом участке
Школу на 825 мест в Октябрьском районе Самары построят на другом участке
Прежний участок, на котором планировалось построить образовательный центр, оказался не оформленным под строительство. Строительство
386
Весь список
Материалы и технологии
28 февраля 2019  22:44
Как быстро продать или купить спецтехнику
Как быстро продать или купить спецтехнику
 Без специальной техники в настоящее время сложно представить многие процессы.  Материалы и технологии
112
27 февраля 2019  19:09
Советы при прокладывание электрического кабеля под землёй
 При возникновении такой необходимости все специалисты и профессионалы рекомендуют использовать кабели ВБбШВ, например  вббшв 4х95 , или АВБбШВ. Материалы и технологии
143
25 февраля 2019  19:29
Дизельные генераторы. Виды и особенности
 Дизельный генератор представляет собой мобильную или стационарную установку, которая состоит из электрогенератора работающего от дизельного двигателя... Материалы и технологии
148
Весь список
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1294
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2450
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
2358
Весь список
Бизнес
13 марта 2019  23:55
Оценив эту долю в $440 млн. За последние полгода бумаги подорожали на 30% из-за роста цен на палладий.
После проигрыша суда Абрамович решил продать 1,25% «Норникеля» на рынке
Оценив эту долю в $440 млн. За последние полгода бумаги подорожали на 30% из-за роста цен на палладий.  Бизнес
224
13 марта 2019  20:04
Согласно расчетам грузопоток составит 82 млн тонн к 2024 году. Это предусмотрено указом Владимира Путина. В расчеты включены нефть с проекта «Роснефти» и лес.
Минприроды нашло способ выполнить указ Путина по загрузке Севморпути
 Согласно расчетам грузопоток составит 82 млн тонн к 2024 году. Это предусмотрено указом Владимира Путина. В расчеты включены нефть с проекта «Роснефти» и... Бизнес
248
13 марта 2019  11:33
В Самаре пройдет Business&Talks с выпускниками программы «Ты – предприниматель»
В Самаре пройдет Business&Talks с выпускниками программы «Ты – предприниматель»
Спикеры встречи – молодые предприниматели, которые развивают свой бизнес. Бизнес
234
Весь список


Новости компаний
15 марта 2019  14:14
Apple нашла способ, как научить Face ID различать близнецов. Система будет учитывать расположение вен на лице.
Apple научит Face ID сканировать вены на лице
Apple нашла способ, как научить Face ID различать близнецов. Система будет учитывать расположение вен на лице.  Новости компаний
123
15 марта 2019  09:59
Самарские двигатели обеспечили старт «Союз МС-12»
Самарские двигатели обеспечили старт «Союз МС-12»
Двигатели отработали без замечаний.  Новости компаний
201
14 марта 2019  23:13
Накануне в работе Facebook и Instagram произошел сбой.
Дуров сообщил о 3 млн новых пользователей Telegram за сутки
Накануне в работе Facebook и Instagram произошел сбой.   Новости компаний
271
14 марта 2019  11:57
Назначен новый управляющий директор самарского ПАО
Назначен новый управляющий директор самарского ПАО "Кузнецов"
Им стал Алексей Соболев. Новости компаний
590
Весь список
IT и Коммуникации
11 февраля 2019  10:33
Причины популярности киберспорта и турниров КС ГО
Причины популярности киберспорта и турниров КС ГО
 С каждым годом киберспорт активно развивается, поэтому его популярность растёт. Появляется много новых спонсоров, готовых оплачивать соревнования.  IT и Коммуникации
263
4 января 2019  16:37
Чехлы для MacBook - подробности
 Все более популярны и востребованы становятся MacBook. Для того чтобы грамотно подобрать аксессуары, следует разбираться во всех тонкостях. Apple MacBook Pro -... IT и Коммуникации
330
16 ноября 2018  06:36
Айфоны XS - позитивные характеристики
Айфоны XS - позитивные характеристики
 Весьма востребованы современные Айфоны. И невероятно популярны iPhobe XS. IT и Коммуникации
548
Весь список
Транспорт
15 марта 2019  14:05
Жители регионов определят самые важные задачи нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Жители регионов определят самые важные задачи нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Оценка значимости производится по десятибалльной шкале. Транспорт
141
15 марта 2019  13:28
В Самаре опять перекроют улицу Ново-Садовую Движение ограничат в районе Постникова оврага.
В Самаре опять перекроют улицу Ново-Садовую
Движение ограничат в районе Постникова оврага. Транспорт
150
15 марта 2019  12:23
В Самаре временно меняется работа автобусных маршрутов по улице Магистральная
В Самаре временно меняется работа автобусных маршрутов по улице Магистральная
Изменение вводится на время ремонта трубопровода. Транспорт
147
14 марта 2019  15:47
Цена на них, по сравнению с прежними вагонами, не изменилась.
В России начали продавать билеты на плацкарт "из будущего"
Цена на них, по сравнению с прежними вагонами, не изменилась.  Транспорт
305
Весь список
Предпринимательство
25 февраля 2019  19:26
Вывески рекламные и их изготовление
 Вывески - это таблички, размещенные на фасадах зданий, которые несут информацию о расположенных в нем организациях.  Предпринимательство
174
12 февраля 2019  10:39
Обзор рынка металлопроката
 Металлический прокат успешно используется в машиностроении и разных строительных мероприятиях. Предпринимательство
187
21 января 2019  09:10
Как выбрать удобное кресло для офиса?
Как выбрать удобное кресло для офиса?
 Сложно представить себе работу любого офиса, в котором отсутствуют удобные кресла для работы всех категорий сотрудников компании.  Предпринимательство
321
Весь список
Видео
15 марта 2019  12:46
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
Власти рассматривают произошедшее как теракт.
В мире
150
13 марта 2019  12:08
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой.
Криминал
1096
13 марта 2019  11:39
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
361
7 марта 2019  11:37
Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно.
Происшествия
632
28 февраля 2019  12:36
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде.
Спорт в регионе
844
22 февраля 2019  14:02
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера: видео
Инцидент не повлиял на работу порта.
В мире
840
Весь список

Фоторепортажи
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1238
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
1385
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
652
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
812
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1263
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
1016
Весь список

Мероприятия
В ОДО состоялся праздничный концерт, посвященный 140-летию уголовно-исполнительной системы России
Музей им. П.В. Алабина провел интерактивное занятие для слабослышащих детей «Занимательная география»
«Живая классика» объявляет старт Международного конкурса социальных проектов для подростков в СО
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные