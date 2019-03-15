Жители регионов определят самые важные задачи нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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Стартовал всероссийский опрос о значимости целевых показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Принять в нем участие граждане могут на сайте bkdrf.ru.Жителям субъектов России предложено определить наиболее важные направления развития транспортной инфраструктуры регионов, которые отражены в целевых показателях национального проекта. Например, отремонтированные дороги или снижение загруженности участков региональных, федеральных трасс; повышение безопасности дорожного движения или технологическое развитие отрасли. Оценка значимости производится по десятибалльной шкале.Напомним, в 2019 году национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал в 83 субъектах России. Финансирование масштабной дорожной кампании будет осуществляться из федерального и региональных бюджетов.Одним из главных итогов должно стать увеличение протяженности дорожной сети агломераций и региональных трасс в нормативном состоянии до 85% и более 50% соответственно, что подразумевает обеспечение ровности и ликвидацию дефектов покрытия данных дорог.Кроме того, реализация национального проекта предполагает 10%-ое уменьшение протяженности региональных и федеральных дорог, работающих в режиме перегрузки. Это будет способствовать сокращению числа транспортных заторов и времени в пути для водителей при передвижении по таким трассам.Другая важная задача – повышение безопасности дорожного движения. Планируется, что за счет в том числе обустройства дорог: установки светофорных объектов, ограждения, а также камер фотовидеофиксации и других мероприятий удастся вдвое сократить количество мест концентрации ДТП. Также результатом реализации нацпроекта должно стать снижение смертности в результате аварий в 3,5 раза.Повысить экономическую эффективность работ, качество ремонта и увеличить долговечность дорожной одежды планируется за счет использования эффективных технологий и материалов. Предусмотрено создание Реестра таких наилучших решений для отрасли. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в регионах в рамках нацпроекта, предусматривающих их использование, должна увеличиться до 80%.Первые итоги опроса будут подведены через месяц - 15 апреля, голосование планируется проводить неоднократно в течение 2019 года. Полученные данные будут способствовать выстраиванию более эффективной работы региональных проектных офисов и разработке мер по улучшению программ дорожной деятельности субъектов.Для участия в голосовании необходимо перейти по ссылке: http://bkdrf.ru/reception/polls.

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