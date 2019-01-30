Жители Мехзавода в Самаре планируют митинг за возвращение маршруток
30 января 2019 10:28
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Отмена коммерческих маршрутов в Красноглинском районе стала поводом для проведения акции протеста. Активные жители посёлка Мехзавод планируют провести митинг 10 февраля у дома культуры «Чайка», пишет 63.ру.
— Мы долго ждём автобусов на остановках. Когда приходит транспорт, в салоне просто не протолкнуться. На работу из дома до работы и обратно мы тратим в несколько раз больше времени, чем раньше, — пояснили организаторы акции протеста.
Проблемы с транспортом в Красноглинском районе начались летом 2018 года. Сначала отменили автобусы № 221. Затем настала очередь маршруток № 210 и 1к. Вся нагрузка легла на муниципальные автобусы. Альтернативы в виде трамваев, метро и троллейбусов тут попросту нет. Это повлекло шквал жалоб от жителей.
При этом руководство дептранса планирует построить мощную муниципальную сеть общественного транспорта. Для экономии денег пассажиров планируют ввести пересадочные талоны.
Фото pixabay.com
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