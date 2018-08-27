Жители Красноглинского района Самары жалуются на ограждения
27 августа 2018 13:51
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Житель Красноглинского района пожаловался в Минтранс на установку ограждений на Красноглинском районе, которые появились в результате реконструкции. Для заезда во двор ему приходится делать существенный крюк, в результате дорога увеличивается на 7 километров.
Самарец недоволен тем, что разрывы в дорожных ограждениях посередине проезжей части сделали только для пешеходных переходов. Он предлагает разрешить поворот налево и разворот на 41-ом километре Красноглинского шоссе и установить там светофор.
В минтрансе дали ответ и объяснили, что установка ограждений является необходимой мерой для обеспечения безопасности участников движения. Сам поворот налево является небезопасным маневром, который влияет на скорость общего транспортного потока. Для поворота налево есть разрыв возле «Золотой Рыбки» и на кольце перед мостом. При проектировании специалисты проводили подсчеты интенсивности потока автомобилей. В местах, где движение более интенсивное, было принято решение сделать разрывы и установить светофоры.
Напомним, ремонт Красноглинского шоссе был начат в 2017 году. Работы ведутся на участке от Волжского шоссе до моста через реку Сок, сообщает портал "Самарские водители".
Фото pixabay.com
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