Жители Красноглинского района Самары снова хотят провести митинг за возврат маршруток
20 февраля 2019 13:19
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Документы на согласование мероприятие уже поданы в администрацию Самары
«До настоящего времени наши требования выполнены не были», - говорится в официальном заявлении инициативной группы.
Жители Красноглинского района Самары уверены, что транспортную проблему здесь можно решить только вернув на линию микроавтобусы, так как они более маневрены, пишет ПроГородСамара.
Напомним, предыдущая «транспортная» акция состоялась в самарском поселке Управленческий 10 февраля.
Фото: pixabay.com
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