Яндекс.Такси поможет самарским водителям общаться с иностранцами

Он встроен в чат, с помощью которого общаются водитель и пользователь, когда нужно уточнить место посадки или попросить подождать, а звонить по телефону не хочется или нет возможности. Теперь водители смогут понять своих пассажиров, даже если те говорят на незнакомом языке. Эта функция поможет общаться с иностранными туристами и болельщиками, которые приедут летом. Она постепенно появится у всех пользователей Яндекс.Такси и Таксометра в ближайшие несколько дней.Новый чат работает на базе технологий Яндекс.Переводчика и сам определяет, когда нужен перевод сообщений. Он проверяет, какие языки выбраны в настройках устройств у пользователя и водителя и включает функцию перевода, если они не совпадают.Благодаря технологии распознавания речи водителю вообще не нужно набирать сообщение вручную, достаточно надиктовать его — приложение преобразует речь в текст и переведёт, если нужно. Точно та же технология в Таксометре переводит и озвучивает написанный пользователем ответ. Так водителю не придётся отвлекаться от дороги, но при этом он останется на связи со своим пассажиром.Чат с функцией переводчика появится в приложениях Яндекс.Такси и Таксометр во всех городах и странах, где работает сервис. Он понимает тексты на русском, английском, французском и ещё 92 языках.Переводчик в чате — первое из множества изменений в платформе Яндекс.Такси для водителей, которые произойдут в этом году в рамках программы «Большая перемена». Это масштабный проект по обновлению сервиса и водительского приложения Таксометр. Компания будет разрабатывать и внедрять изменения, основываясь на пожеланиях и предложениях водителей и партнёров-таксопарков.Яндекс.Такси — сервис для вызова такси онлайн. Он определяет местоположение пользователя и отправляет заказ тому водителю, который может приехать быстрее всего. Технологии Яндекса — прогнозирование спроса и пробок, маршрутизация на карте и распределение заказов при помощи алгоритмов — помогают снизить время простоя и холостого пробега такси. Благодаря этому поездки становятся дешевле, а заработок водителей — выше. Объединённая компания Яндекс.Такси и Uber работает в более чем 600 городах 12 стран.