Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы

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В Яндекс.Навигаторе появился новый диктор — Артём Дзюба. Футболист записал более 120 фраз, с помощью которых приложение ведёт водителя по маршруту.«Неплохой для нас жребий. Едем», — сообщит Артём о построенном маршруте. О приближающейся камере он предупредит: «Как у Черчесова — не забалуешь. Впереди камера». Если дорогу ремонтируют, футболист это тоже отметит: «Прострел не выйдет — впереди дорожные работы».«В России Яндекс.Навигатором ежемесячно пользуется более 16 миллионов человек, и мы хотим, чтобы каждый мог выбрать диктора по душе. Болельщики сборной наверняка оценят голосовые подсказки Артёма Дзюбы, а в скором времени в приложении появятся ещё несколько новых дикторов — следите за анонсами», — говорит Михаил Высоковский, руководитель Яндекс.Навигатора.Когда Яндекс.Навигатор только появился, в 2011 году, пользователи могли выбрать одного из двух дикторов — Оксану или Дмитрия. С тех пор к ним присоединилось много знаменитостей и популярных персонажей — Фёдор Бондарчук, Василий Уткин, Дарт Вейдер, Оптимус Прайм и другие. Чтобы пользователям было удобнее работать с голосами дикторов, в приложении появилось новое меню выбора. Кроме того, голоса загружаются по отдельности, а ненужные легко удалить — благодаря этому Навигатор занимает меньше места на устройстве.Яндекс.Навигатор — бесплатное мобильное приложение для iOS и Android. Оно прокладывает маршруты в объезд пробок, помогает найти парковку, предупреждает о камерах, авариях и ремонтных работах. Навигатор работает в России, Беларуси, Казахстане, Турции и других странах.Видео о том, как записывали фразы Артёма: