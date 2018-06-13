Яндекс.Навигатор расскажет о перекрытиях в Самаре в дни чемпионата

К этому событию в Навигаторе появился раздел с данными о перекрытиях улиц в дни состязаний. Там можно увидеть, как изменится схема движения в Самаре и других городах — участниках чемпионата.Данные о перекрытиях учитываются при построении маршрутов, поэтому водителю не нужно самому искать варианты объезда. А если он захочет попасть на одну из перекрытых улиц, Навигатор покажет, до какого места удастся проехать, а какой участок пути будет закрыт. Водитель сможет перейти на слой парковок и посмотреть, где оставить машину.В Навигаторе есть данные о перекрытиях в Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Калининграде, Екатеринбурге, Волгограде, Саранске и Ростове-на-Дону. Скачать приложение можно в App Store и Goоgle Play.Рассказывать о событиях, связанных с чемпионатом, будут и другие сервисы Яндекса. Расписание игр и турнирные таблицы можно посмотреть прямо в результатах поиска. На Яндекс.Новостях появится специальный раздел, где можно будет следить за событиями чемпионата.