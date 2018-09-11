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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Временное ограничение движения транспорта введено в Красноглинском районе Самары

11 сентября 2018 12:21
126
Временное ограничение движения транспорта введено в Красноглинском районе Самары
Автомобилистов просят заранее планировать маршрут следования.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением Всероссийского дня бега «Кросс нации» с 08:00 до 16:00 15 сентября 2018 года на территории города Самара будет ограничено движение транспорта на следующих участках:

- по Красноглинскому шоссе от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо;

- по автомобильной дороге на кладбище «Лесное» от Красноглинского шоссе до поворота на кладбище «Лесное».

Подробнее с временной схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложении.

Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заранее планировать маршрут следования.
Схему можно посмотреть здесь.


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