Временно закрыто движение на участке трассы А-300 в черте г. Самара

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Подведомственное Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор» информирует, что с 5 апреля 2019 года на участке км 8+600 — км 9+150 федеральной дороги А-300 Самара-Б.Черниговка-граница с Казахстаном в черте г. Самара (от ул. Уральской до ул. Хасановской) закрыто движение для автотранспорта.Данное ограничение введено в связи технологическим отказом канализационного коллектора, проходящего по ул. Утевская.Объезд участка осуществляется по другим улицам областного центра и федеральной дороге М-5 «Урал» (подъезд к Оренбургу).ФКУ «Поволжуправтодор» просит учитывать данную информацию при планировании поездок.