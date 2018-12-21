Временно изменится схема движения трамваев и троллейбусов в связи с ремонтом Заводского шоссе в Самаре

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В Самаре продолжается капитальный ремонт Заводского шоссе на участке от ул. XXII Партсъезда до ул. Земеца. Напомним, он выполняется по двухлетнему контракту (2018-2019 гг.) в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».В связи с необходимостью отключения контактной сети трамваев и троллейбусов в районе пересечения Заводского шоссе и пр. Кирова маршруты данных видов общественного транспорта скорректированы.С 00:00 23 декабря 2018 года до 05:00 24 декабря 2018 года движение будет организовано по следующей измененной схеме:- трамвайный маршрут № 8 проследует от «Металлурга» до остановочного пункта «Юнгородок» по ул. Железной дивизии;- трамвайный маршрут № 25 - от «Барбошиной поляны» также до остановочного пункта «Юнгородок» по ул. Железной дивизии;- троллейбусный маршрут № 12 - от железнодорожного вокзала до остановочного пункта «Безымянский рынок» - по схеме: железнодорожный вокзал вокзал – ул. Спортивная – ул. Коммунистическая – Московское шоссе – пр. Кирова – ул. Победы – ул. Калинина – ООТ «Безымянский рынок» – ул. Вольская – пр. Кирова – Московское шоссе – ул. Коммунистическая – ул. Агибалова – железнодорожный вокзал;- троллейбусный маршрут № 13 - от ул. Фадеева до остановочного пункта «Безымянский рынок» - по схеме: ул. Фадеева – ул. XXII Партсъезда – ул. Стара Загора – пр. Кирова – ул. Победы – ул. Калинина – ООТ «Безымянский рынок» – ул. Вольская – пр. Кирова – ул. Стара-Загора – ул. XXII Партсъезда;- вместо троллейбусного маршрута № 8 перевозки будут организованы троллейбусным маршрутом № 9 - от «Барбошиной поляны» до Троллейбусного депо № 2 - по схеме: Барбошина поляна – пр. Кирова – ул. Победы – 1-й Безымянный переулок (Троллейбусное депо № 2) – ул. Победы – ул. Калинина – ул. Вольская – пр. Кирова – «Барбошина поляна», сообщает горадминистрацияpixabay.com