Во время матчей на стадионе «Самара Арена» за дорожной обстановкой следит РЦУПП

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В пятницу, 26 октября, состоялся пресс-тур в Региональный центр управления пассажирскими перевозками (РЦУПП). Он был создан для мониторинга и управления транспортом и дорожным движением во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.В режиме реального времени РЦУПП контролировал дорожную обстановку, движение шаттлов, в том числе из аэропорта Курумоч и с железнодорожного вокзала до «Самара Арены» и фан-зоны, загрузку и выгрузку стадиона, обеспечение транспортом площадки Фестиваля болельщиков FIFA.В обеспечении контроля работы транспорта была задействована и система «Безопасный город». Для отслеживания ситуации было выбрано более 450 камер видеонаблюдения с возможностью поворота на 360 градусов, которые установлены по всей территории города в ключевых точках.Оперативно отслеживать дорожную обстановку помогала и автоматическая система управления дорожным движением (АСУДД). АСУДД отслеживала изменение трафика, возможное возникновение пробок и, в случае возникновения внештатных ситуаций, осуществлялась смена режима работы светофоров, чтобы предотвратить заторы.«РЦУПП полностью выполнил возложенные на него в период проведения игр Чемпионата мира по футболу задачи, работа транспорта, безопасность на транспорте, обеспечение транспортной доступности объектов Чемпионата мира по футболу 2018, работа спортивных маршрутов были обеспечены в полной мере», - отметил руководитель Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Юрий Тапилин.Сейчас РЦУПП в полном составе продолжает свое функционирование при проведении домашних матчей футбольного клуба «Крылья Советов».«В день игр на стадионе «Самара Арена» так же, как и на ЧМ-2018, осуществляется управление транспортом и дорожным движением, что обеспечивает бесперебойную доставку болельщиков на стадион и последующий развоз по окончанию матча», - рассказал директор МП «Центр организации дорожного движения» Федор Жильцов.РЦУПП в полной мере стал наследием масштабной работы, которую Самара осуществила в период подготовки и проведения игр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, сообщает горадминистрация.