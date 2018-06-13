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Во время ЧМ-2018 метро в Самаре будет работать с 6 часов утра до 2 часов ночи

13 июня 2018 13:54
Во время ЧМ-2018 метро в Самаре будет работать с 6 часов утра до 2 часов ночи
Кроме того, в эти же дни будут работать специальные автобусные и трамвайные маршруты (шаттлы).

Как сообщает Самарский метрополитен, в дни проведения матчей ЧМ-2018 17 июня, 21 июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля, 7 июля поезда будут работать с 6 часов утра до 2 часов ночи следующих суток.

Кроме того, в эти же дни будут работать специальные автобусные и трамвайные маршруты (шаттлы) S1, S1k, S2, S2k, S3, S5, S7, идущие стадиона "Самара Арена" и до фан-зоны на площади Куйбышева.

На маршрут S1 можно будет пересесть со станции метро "Московская", на маршруты S2, S5, S7 - со станции метро "Российская", пишет "СитиТраффик".

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